На храмі у Волновасі встановили освячені бані. Тут надшвидкими темпами продовжують роботи зі спорудження на донецькій землі святині Української православної церкви Київського патріархату на пошанування захисників України — і полеглих, і живих.
Як писав «УК», вперше робоча група з будівництва храму зібралася у березні 2017-го. Визначили напрями роботи, відповідальних — і взялися за справу. Нині, станом на березень 2018-го, уже зведена культова споруда, дзвіниця, капличка, гуманітарний центр, у приміщенні якого на другому поверсі передбачене помешкання для настоятеля храму, тривають внутрішні роботи. А 13 березня у Волновасі здійснили освячення та підняття бань.
Однак керівник робочої групи з будівництва храму Володимир Мельникович, директор ПП «Мегаклас» Роман Кобілінець (його підприємство звело дерев’яні конструкції), радник голови Волинської облдержадміністрації Тарас Яковлев та начальник департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик вкотре побували у Волновасі не лише для участі у заходах. Нині мета візиту — на власні очі побачити процес будівництва, оцінити масштаби зробленого та того, що треба ще за два місяці звершити, аби у четверті роковини трагедії — розстрілу 22 травня бійців 51-ї ОМБ неподалік Благодатного — духовно-патріотичний проект «Луцьк — Волноваха: разом збудуємо храм» завершив стадію фізичного зведення, урочисто відкрився та почав працювати для мети, з якою і задумувався, — єднати штучно розділений народ задля майбуття соборної України.
— Велика відповідальність для мене — дім побудувати. А це — храм, який повинен віками стояти. Тому треба не просто добре, а ідеально, щоб ні на відкритті, ні будь-коли потім не було докорів, що десь щось не так. Щоб і я, і всі, хто до цього причетний, пишалися результатами богоугодної справи, — з великим хвилюванням розповідає про свою мотивацію Роман Кобілінець.
А Володимир Мельникович вкотре запевняє, що, попри безліч великих і малих проблем, які виникають у процесі роботи, все буде зроблено якісно і вчасно. Тим паче, що про відкриття уже знає навіть Президент України: фотоальбом зі світлинами процесу роботи над проектом та запрошення на захід, запланований на травень 2018-го, вручили під час лютневого візиту на Волинь його дружині Марині Порошенко.