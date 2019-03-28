Реформуючи медичну галузь, на Сумщині акцентують не лише на доборі кадрів, а й на забезпеченні їх упорядкованим житлом

Миколаївська об’єднана територіальна громада за кількістю сільського населення не належить до великих ні в області, ні в Сумському районі. Але за розташуванням населених пунктів подібних ще треба пошукати: відстань між окремими з них становить більш як 30 кілометрів, що додає проблем у багатьох ситуаціях і насамперед медичному обслуговуванні селян.

Як каже голова ОТГ Сергій Самотой, упродовж майже дев’яти років не вдавалося знайти сімейного лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І це у приміському районі, звідки до Сум близенько.

Головні перепони — брак житла і низька заробітна плата.

Але з утворенням ОТГ у грудні 2016-го організаційний і фінансовий люфти стали ширшими і місцева влада одержала нові важелі для розв’язання багатьох проблем. Ось і вирішили знайти лікаря, якому підходили б і умови проживання, і заробітна плата.

За словами Сергія Володимировича, молодий випускник одного з медичних вишів Олексій Приходько залюбки прийняв пропозицію і ось уже впродовж майже півроку працює сімейним лікарем. Як кажуть у таких ситуаціях, задоволені всі: молодий спеціаліст, громада загалом і кожен житель. Торік восени для сім’ї медика з бюджету ОТГ надали майже 120 тисяч гривень і придбали цегляний будинок у селі Софіївка, з якого зручно діставатися і до Миколаївки, і до окремих сіл, адже регулярно курсує шкільний автобус. При будинку — 60 соток землі: є місце і для городини, і для садових, фруктових та інших насаджень. Щоправда, поки що Олексій із дружиною-вчителькою не справляли новосілля — з бюджету громади нададуть ще 100 тисяч гривень на капітальний ремонт будинку. Тож ця приємна подія попереду.

Олексій Приходько приймає пацієнтів у Миколаївці, за графіком виїздить до інших населених пунктів ОТГ, одне слово, допомагає селянам бути здоровими. Цей приклад далеко не єдиний для області.

Як наголошує начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергій Бутенко, надзвичайно важливо об’єднувати зусилля новостворених територіальних громад і влади різних рівнів. Бо попри те, чи входить той чи той населений пункт до ОТГ чи ще готується до об’єднання, — кожен сільський житель має право на гідне медичне обслуговування. А ось як його налагодити — це вже інше питання з різних аспектів.

Сумський район починає і виграє

За словами директора центру первинної медико-санітарної допомоги Сумської районної ради Світлани Метенко, на середину березня цього року на території району первинну медичну допомогу надавали дев’ять закладів охорони здоров’я — комунальних некомерційних підприємств, які вже уклали договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення. В електронній системі eHealth зареєстровано дев’ять закладів охорони здоров’я і 37 лікарів первинної ланки. До складу центру ПМСД входять дев’ять амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 21 фельдшерський пункт, які обслуговують понад 31 тисячу сільських жителів.

Щоб надати медичній реформі системного і практичного характеру, в районі ухвалили окрему програму місцевих стимулів для медичних працівників. Документ передбачає придбання житла, пільговий проїзд, надбавки до заробітної плати молодим спеціалістам упродовж п’яти років та лікарям загальної практики — сімейним лікарям.

Торік за кошти районного бюджету придбано житло для сімейного лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Кияниця і фельдшера фельд­шерського пункту населеного пункту Печище, на потреби яких надано відповідно 198 та 135 тисяч гривень. Так тут не тільки заповнили вакансії, а й забезпечили людей якісним медичним обслуговуванням.

Світлана Юріївна із задоволенням розповідає про медиків, які разом з роботою одержали впорядковане житло. 26-річна Анна Капусткіна після інтернатури зацікавилася пропозицією Кияницької сільської ради, яка потребувала медичного спеціаліста. Разом із чоловіком підібрали будинок, у якому мешкають, мають господарство, обживаються.

А Неля Висоцька свого часу по закінченні медичного училища працювала медичною сестрою в одній із лікарень Сум. Оскільки квартири не мала, мешкала в селі з батьками. Дізнав­шись, що в Печищі підшукують фельдшера, погодилася на переїзд. Як і її колега з Кияниці, сама знайшла будинок, у якому тепер господарює разом із сім’єю.

У районі далекі від ідеалізації стану справ у медицині. Однак зрушення і набутки очевидні. На щастя, це стосується не тільки Сумського району.

Глибинка на особливому контролі

На переконання Сергія Бутенка, успіх медичної реформи — передовсім у належній увазі і до міських закладів, і до тих, що в районах, зокрема віддалених, де живуть понад 340 тисяч селян, або третина населення області. За його словами, уже змодельовано план оптимальної мережі закладів охорони здоров’я, що обслуговують сільське населення, з урахуванням особливостей кожного району. Найближчим часом багато залежатиме від того, наскільки активно на місцях перейматимуться медичними проблемами і житлом для медиків: якщо тамтешня влада проявлятиме зацікавленість і наполегливість, то будуть і сімейні лікарі, і фельдшери, й інші спеціалісти.

А географія (читай віддаленість від обласного чи районного центрів) — чинник відносний.

Приміром, у Шалигинській ОТГ Глухівського району, яка від Сум більш як за півтори сотні кілометрів, не розводять руками, а постійно дбають про амбулаторію загальної практики сімейної медицини, в якій, до речі, дев’ятеро працівників. Терапевтові Наталії Левчук недавно придбали будинок майже за 200 тисяч гривень, забезпечили гідною зарплатою.

Як розповів голова Шалигинської ОТГ Юрій Матвієнко, тепер і в Шалигиному, і в навколишніх селах, що входять до громади, люди почуваються набагато впевненіше, бо знають, що в них є лікар, до якого завжди можна звернутися по допомогу.

Додає оптимізму обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019—2020 роки, на реалізацію якої передбачено 50 мільйонів гривень з державного та бюджетів різних рівнів. За попередні два десятиріччя в її межах збудовано та реконструйовано понад тисячу будинків садибного типу загальною площею 100 тисяч квадратних метрів, де новосілля справили і медичні працівники. У Фонді інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості, який є виконавцем програми, готові до співпраці.

Найближчим часом у восьми районах будуть споруджені з нуля 13 амбулаторій сільської медицини, з яких сім — моно та шість — групової практики.

На 130 територіях доступності, зокрема центральній, периферійній першого і другого порядків, функціонуватимуть 426 місць надання первинної допомоги. Одне слово, медична галузь модернізується, удосконалюється, реагує на виклики часу, щоб сповна відповідати своєму призначенню.

ДОВІДКА «УК»

На Сумщині функціонують 97 самостійних медичних закладів: 26 обласних, вісім міських (міста Суми, Конотоп, Тростянець та Шостка), 17 центральних районних лікарень, 26 центрів ПМСД, чотири стоматологічні поліклініки, 16 лікарських амбулаторій. Усього пацієнтів приймають 191 лікарська амбулаторія та 476 фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів.

В області працюють 4010 лікарів та 10 428 середніх медичних працівників, з них у районах — відповідно 1941 та 5801. У сільській місцевості медичну допомогу надають 164 лікарі й 959 середніх медпрацівників.