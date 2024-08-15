Держава продовжує інтенсивно готуватися до зими, концентруючись зокрема на реалізації пакета державних програм з розбудови розподіленої генерації та нарощування частки відновлюваної енергетики. Про це повідомив 13 серпня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, на якому ухвалено три важливі рішення для розвитку розподіленої генерації.

Зокрема, затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року. Це доповнення Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК), що визначає траєкторії розвитку відновлюваної енергетики за секторами до 2030 року із заходами щодо їх реалізації з урахуванням політик та заходів, визначених НПЕК.

«Документ чітко корелюється з європейськими нормами та стандартами. Він спрямований на те, щоб до 2030 року довести частку зеленої енергетики у валовому кінцевому споживанні до 27%», — зазначив Прем’єр-міністр.

Відповідно до плану, частка ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії 2030 року становитиме 27%, а саме: в системах теплопостачання та холодопостачання — 33%; у виробництві електроенергії — 29%; у транспортному секторі — 17%.

«Ідеться про енергію сонця, вітру, біогазу, а також мікро- та малі гідроелектростанції. Ми тестуємо систему зелених аукціонів, щоб у 2025 році запустити її на повну силу», — сказав Денис Шмигаль і зауважив, що це частина нашої енергетичної стратегії та шляху до членства в ЄС.

За словами Прем’єр-міністра, потенційні інвестори матимуть гарантовану підтримку, і це прискорить реалізацію проєктів у галузі відновлюваної енергетики і зменшить загальний дефіцит потужності в енергомережі.

Також Кабінет Міністрів встановив додаткову річну квоту підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, на 2024 рік обсягом 110 МВт. Відповідне розпорядження ухвалено за поданням Міністерства енергетики.

«У системі онлайн-аукціонів «Прозорро.Продажі» восени розпочнуться пілотні зелені аукціони з розподілу квоти підтримки виробників електроенергії з альтернативних джерел. По-перше, це забезпечить прозорість цього процесу. По-друге, сприятиме переходу до нової моделі підтримки відновлюваної енергетики та залученню інвестицій у цей сектор економіки. Інвестори матимуть тривалу гарантовану підтримку, що дасть їм змогу залучити кредитні ресурси, створити робочі місця та нові генеруючі потужності для підтримки українського бізнесу», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«З огляду на величезний масштаб пошкоджень росіянами наших генеруючих потужностей (а це 9 ГВт маневрових потужностей) розбудова розподіленої генерації — один з найважливіших пріоритетів. І об’єкти відновлюваної енергетики можуть відігравати значну роль у збільшенні обсягів генерації в нашій енергосистемі», — сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Додаткову річну квоту підтримки ВДЕ розподілено так: СЕС — 11 МВт, ВЕС — 88 МВт, з інших видів (біомаса, біогаз, малі ГЕС) — 11 МВт.

Максимальні цінові пропозиції учасників аукціону — СЕС, ВЕС — 9 євроцентів/кВт·год; інші види ВДЕ — 12 євроцентів/кВт·год.

Відповідно до графіка, пілотні аукціони з розподілу квоти підтримки заплановано провести в жовтні — листопаді цього року за процедурою, визначеною Порядком проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, затвердженим постановою КМУ від 27.12.2019 №1175. Аукціони відбуватимуться в електронній торговій системі, адміністратор якої АТ «Прозорро.Продажі». Доступ надаватимуть оператори авторизованих електронних майданчиків. Організатором аукціонів визначено ДП «Гарантований покупець».

Очікують, що перші об’єкти електроенергетики, введені в експлуатацію за підсумками проведення пілотних аукціонів, розпочнуть відпускати електричну енергію в мережу 2025 року.

Проведення пілотних аукціонів з відносно невеликими обсягами квоти — поширена світова практика, а сам механізм передбачено Законом України «Про альтернативні джерела енергії». Крім цього, окремим розпорядженням уряд затвердив умови проведення конкурсу на будівництво генеруючих потужностей та виконання заходів з управління попитом. Це дасть змогу збільшити обсяги генерації в енергосистемі та її подальший розвиток.

Зокрема передбачено проведення конкурсів для будівництва об’єктів, потужність кожного з яких становить 5—80 МВт, а загальна потужність конкурсу — 700 МВт. Відповідні об’єкти мають ввести в експлуатацію до кінця 2027 року.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство енергетики