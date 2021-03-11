Український заводчанин, чиє ім’я поповнило когорту достойників вітчизняної промисловості, — Євгеній Бахмач, голова спостережної ради ПАТ «Радій» у місті Кропивницький. Тривалий час він обіймає посади голови правління Кіровоградського обласного відділення УСПП та голови Кіровоградського обласного об’єднання організацій роботодавців «Співробітництво», член правління УСПП. Він авторитетний серед промислово-підприємницької спільноти області та країни, досвідчений громадський діяч, уміє наполегливо обстоювати інтереси бізнесу, бездоганно виконує партнерські обов’язки.

Євгеній народився в Кіровограді 70 років тому, закінчив школу, потім технікум та інститут сільськогосподарського машинобудування і обійняв посаду заступника керівника облміжколгоспбуду. Але як тільки у 1990-х з’явилися інші можливості, змінив свій шлях — серед перших 1986-го став підприємцем.

На початку 1990-х Євгеній Бахмач — акціонер заводу «Радій». Колись це було відоме підприємство, найбільший в СРСР виробник радіовиробів, телестудійного обладнання. Але на той час «Радій» переживав не кращий період. Хтось би опустив руки, але Євгеній Степанович, кажуть очевидці, виголосив: «Ми зробимо так, що незабаром цей завод знатиме весь світ».

За короткий час НВП «Радій» став серійно виготовляти складний продукт. Ішлося про заміну того, що відпрацювало ресурс. «Радій» став провідним в Україні розробником і постачальником програмно-технічних комплексів для систем забезпечення безпечної експлуатації атомних електростанцій з реакторами типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. 2008 року «Радій» замінив систему безпеки управляючих систем на енергоблоках №5 та №6 АЕС «Козлодуй», Болгарія.

Українцям, які пережили Чорнобиль, не треба пояснювати роль обладнання безпеки для атомної електростанції. Наше почуття патріотизму зростає, коли захисні комплекси не тільки для українських станцій, а і для іноземних виробляють наші співвітчизники саме тут. Але як досягти провідних стандартів технологічності, сучасності, надійності?

20 років тому Є. Бахмач почав з того, що зупинив талановитих людей, які були готові залишити завод. Стара конструкторська гвардія оновилася. Повернулися кращі інженери й конструктори, деякі з них нині мають стаж роботи 40—45 років. Кілька конструкторських бюро, нинішній науково-технічний центр досліджень і аналізу безпеки інфраструктур «Радію» поповнився освіченою молоддю, зокрема випускниками найкращих вишів. Саме за їхньою участю розробляють нові покоління цифрових вимірювальних і управляючих систем (вимірювально-керуюча платформа «Радій»). До речі, на підприємстві на ключовій посаді працює донька Євгенія Степановича, випускниця одного з провідних вишів світу.

Протягом усього часу «Радій» постійно оновлює та вдосконалює свої розробки. Останніми роками створено найсучасніший унікальний інноваційний програмний продукт — платформу RadICS, яку вже використовують у процесі модернізації АЕС України. Вона має високий рівень якості та безпеки. 2019 року «Радій» став сьомим підприємством у світі поряд з монстрами атомної індустрії, що мають мільярдні обороти і стотисячні колективи, — «Вестінхаус», «Арева», «Локхит Мартін», «Дюссан» тощо, і єдиним в Україні, яке за безпрецедентно короткі строки здійснило сертифікацію платформи RadICS в Комісії з ядерного регулювання США, підтвердило можливість використання свого продукту для модернізації систем безпеки АЕС цієї країни.

Сам Євгеній Степанович за ці роки повністю став атомником. Він досконало розуміється на наукових і технологічних питаннях, член кількох міжнародних ядерних товариств. Бере участь у розробленні концепції новітніх технологій, тримає руку на пульсі сучасної науки.

Євгеній Бахмач — патріот рідного підприємства, міста та Кіровоградщини, не байдужий до долі малої батьківщині та її людей. Він власними силами фактично повністю за власний рахунок звів пам’ятний знак Янголу-охоронцеві України та облаштував площу навколо і подарував цей чудовий витвір місту на 250-річчя. Згодом це місце стало візитівкою Кіровоградщини. Пізніше поряд Є. Бахмач збудував православний храмовий комплекс. Він втілив у життя пам’ятник Нобелівському лауреатові в галузі ядерної фізики Ігореві Тамму біля заводу «Радій». За його кошти в місті збудовано пам’ятники видатному українському громадському діячеві Володимирові Винниченку, колишньому міському голові Олександрові Пашутіну. Незвичайний пам’ятник юному Тарасові Шевченку з’явився в центрі столиці Болгарії Софії.

Надзвичайний новий проєкт Євгенія Бахмача — парк-готель «Скіфія», що будують нині за 40 км від обласного центру.

Євгеній Степанович, безумовно, належить до тої української промислової еліти, яка ставленням до праці, рідної землі, колег і трудових колективів завоювали собі велику пошану. Вони відомі своєю людяністю, благодійними, меценатськими справами, відкритістю всьому новому та інноваційному. У світі прославилася їхня щира українська душа.

Нещодавно, напередодні 70-річчя, Євгеній Степанович отримав високу державну нагороду — орден «За заслуги» ІІ ступеня. Додамо до нього наші щирі вітання, величезну товариську повагу й побажання довгого творчого життя.

Людмила ВОЛОДИМИРСЬКА

для «Урядового кур’єра»