Художниця Наталія Басараб добре знана на Тернопіллі живописними роботами, графікою. Але вже майже 20 років її захоплення — лялькарство. І творить вона переважно образи відомих акторів театру й кіно, кіногероїв. З дитинства пані Наталія любить дивитися художні фільми. І не лише тому, що батько був сільським кіномеханіком: каже, кіно для неї завжди було світом пізнання.
Перші лялькові роботи виконувала з пап’є-маше. Згодом опанувала гіпс. Тепер працює тільки з пластиком. У творчому доробку Наталії Басараб понад 60 ляльок. Має тематичні роботи: «Росинка та туман», «Правда і брехня», «Лист до фортуни», «Янгол і душа», «Мрія з рожевим фламінго», інші.
Уже кілька років пані Наталія виношувала задум ляльки-журналіста. Каже, що спілкування з людьми цієї професії завжди для неї приємне й цікаве. Саме журналісти свого часу змусили її повірити в себе, додали енергії до творчості. Працюючи над лялькою-журналістом, пані Наталя вирішила, що сидітиме він у творчих муках на ручці з гострим пером. Але потім зрозуміла, що новинар має бути в русі. Журналіст не забуде фотоапарат, мікрофон, сумку. Гостре перо як символ його творчої праці доповнює образ. Одягла героя по-похідному: у джинсову кепку і штани, светр, куртку й шарф. Лялька має 18 сантиметрів заввишки, і незабаром її можна буде побачити на виставці.
Чи з’являться представники інших професій? «Мабуть, ні, — каже лялькарка. — Хотіла подякувати журналістам, тому й присвятили їм роботу».
Лялькарці ж зробив приємний сюрприз п’ять років тому тернопільський селекціонер квітів Ігор Хорош. Він вивів сорт ірису «Наталя Басараб» у фіолетових тонах.