Ще трохи безкарного дерибану землі обласними і районними радами — й громади втратять вагомий ресурс свого розвитку

Яка ж воля без землі? Сказати по-сучасному, фейкова. Навіть створення силіконових долин з їхнім суто інтелектуальним продуктом і хмарними проектами потребує спочатку вирішення приземлених питань.

Тому уряд, відпускаючи об’єднані територіальні громади у вільне самостійне життя без коштів і вказівок центру, щедро наділив їх сільгоспугіддями, передавши з державної в комунальну власність. На розгляді — передача земель інших категорій. Одне слово, майже біблійське: радійте, багатійте, наповнюйте землю і володійте нею!

Суд підтвердив рацію газети

А що громади? Здавалося б, перспективи реформи з децентралізації й місцевого самоврядування мали загострити в них інстинкт самозбереження, який змусив би цінувати кожну земельну ділянку. Особливо комунальної власності, яка становить основу основ фінансової самодостатності громад.

Проте, схоже, громадам земля не потрібна. Майже в кожній новоствореній ОТГ є комунальні землі, власником яких Державний реєстр речових прав і Земельний кадастр визнають… фантом, від імені якого законними землями громад незаконно володіють, розпоряджаються і наживаються на цьому обласні й районні ради.

Територіальної громади області і територіальної громади району не існує ні де-юре, ні де-факто. Проте державні реєстратори цілковито незрозумілим чином закріпили за ними у власність комунальні земельні ділянки під об’єктами спільної власності територіальних громад. А це великі земельні наділи від 5 до 20 гектарів і більше, які одразу прибрали до рук обласні й районні ради і преспокійно роздають тепер у приватну власність.

«Урядовий кур’єр» у 2016 році вперше висвітлив цю дивовижну за розмахом і нахабством юридично-земельну аферу — незаконне землеволодіння суб’єкта права, якого не існує, в особі обласних і районних рад. Публікації стосувалися рішень Чернівецької обласної ради, яка оголосила себе власником і розпорядником більш як 100 земельних ділянок територіальної громади Чернівців.

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук негайно дав доручення юридичному відділу міськради подати судовий позов на Чернівецьку обласну раду і домогтися скасування її рішень із захоплення міської землі.

У підсумку Вищий господарський суд України 15 серпня 2017 року у справі №910/192113/16 в повному обсязі задовольнив законні вимоги Чернівецької міськ­ради, зазначивши в рішенні, що обласні ради не наділено повноваженнями володіти землями комунальної власності й не мають права розпоряджатися ними, якщо не сформована спільна власність громад на землю відповідно до вимог чинного законодавства.

Це безпрецедентне рішення дозволяло усім територіальним громадам враз збагатитися і повернути у свою законну власність величезні земельні площі.

Кому потрібні некомпетентні експерти?

Але принаймні у Чернівецькій області жодна громада, крім чернівецької міської, на такий крок чомусь не зважилася. Мовчать і реформовані ОТГ, які мають бути взірцем самодостатності й порядності органів місцевого самоврядування.

Щоправда, міськрада Сторожинецької об’єднаної громади рік тому ухвалила рішення відсудити в обласної ради земельну ділянку площею 2 гектари з нечуваними рекреаційними можливостями. Але закритий саміт без краваток місцевого масштабу за участі голови Сторожинецької ОТГ Миколи Карлійчука і голови Чернівецької облради Івана Мунтяна не дав тому рішенню ходу, а новоутвореній територіальні громаді — жодних шансів повернути належну їй власність.

Звичайно, не всі голови ОТГ свідомо замовчують проблему захоплення комунальних земель, діючи проти інтересів своїх громад. Багато хто з них питання просто не знає або не розуміє.

У такому разі їм на допомогу зобов’язані прийти численні експерти з реформи місцевого самоврядування, що працюють у регіональних представництвах структур Міністерства регіонального розвитку, яке відповідає за реалізацію реформи, а також у грантових проектах, щедро фінансованих іноземними фондами з підтримки права і демократії.

«До нас ніхто з керівників і депутатів ОТГ ніколи не звертався з такими питаннями, вирішувати їх самостійно ми не збираємося», — пояснює свою бездіяльність юрист Чернівецького центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Чебан.

У відповідь на інформаційний запит з конкретним питанням про законність існування в адміністративних межах ОТГ земельних ділянок власності територіальної громади області і району, якої не існує, директор цього центру Тетяна Татарчук надала лише посилання на нормативно-законодавчі акти. «Це відповідь у межах нашої компетенції», — наголосила Тетяна Михайлівна.

Те саме майже слово у слово повторив у відповіді на аналогічний інформзапит виконавчий директор Чернівецького регіонального відділення Асоціації міст України Павло Горюк, наголосивши, що очолюваний ним офіс «покликаний допомагати уповноваженим суб’єктам владних повноважень у здійсненні реформи місцевого самоврядування на Буковині».

Але ж, за великим рахунком, для того і розпочато децентралізацію, щоб громади розв’язували свої проблеми самостійно.

«На території нашої ОТГ є з десяток ділянок, власником яких, смішно сказати, зазначено якусь примарну територіальну громаду області. Тому ми домагатимемося через суди їх законної реєстрації за нашою територіальною громадою», — зазначає новообраний голова Хотинської ОТГ Микола Головльов.

До слова, принципова позиція Олексія Каспрука у судових протистояннях з Чернівецькою обласною радою за майно територіальної громади Чернівців коштувала йому відсторонення від посади міського голови.

Перспектива баталій за закон і землю тільки надає наснаги історично войовничо-переможному Хотину.

Світлана ІСАЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»