Оборонне відомство впроваджує реформи, неухильно дотримуючись принципів і правил, прийнятих у НАТО. Зокрема проведення організаційних заходів дало змогу в стислий термін здійснити реорганізацію апарату Міністерства оборони та узгодити його структуру й функціональне призначення з вимогами, які існують у країнах НАТО. Про це повідомив журналістам на брифінгу перед початком прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів заступник міністра оборони генерал-майор Олег Шевчук.

— Реформування Міністерства оборони триває шляхом оптимізації органів військового управління, — підкреслив він. — За результатами цієї роботи уряд опрацював та затвердив нову редакцію Положення про Міноборони.

За словами генерал-майора, цього року в межах оборонної реформи планують майже на 60% змінити структурні підрозділи Генштабу ЗСУ та забезпечити набуття бойових спроможностей видами Збройних сил. До 2020-го заплановано перевести органи військового управління на структуру, прийняту за основу в штабах держав-членів НАТО.

Олег Шевчук наголосив на значній активізації роботи з прийняття на військову службу офіцерів запасу. Порівняно з 2015 роком їхня кількість збільшилася у п’ять разів, це майже 4 тисячі осіб. З них понад 2,5 тисячі призначено на первинні посади.

— За минулий рік підготовлено та призначено на посади молодших офіцерів із присвоєнням первинного офіцерського звання 1254 сержанти, які мають вищу освіту. На навчальних зборах у бойових військових частинах підготовлено майже 10 тисяч осіб, з яких приблизно тисяча — офіцери. Ще понад 3 тисячі військовозобов’язаних пройшли підготовку на навчальних зборах у військових частинах і підрозділах територіальної оборони. Кількість військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, збільшилася до 400 тисяч осіб, — зазначив Олег Шевчук.

За його словами, торік Міноборони провело звільнення майже 75 тисяч військовослужбовців, призваних під час часткової мобілізації, з яких понад 58 тисяч зараховано до оперативного резерву. Він повідомив, що торік під час призову громадян на строкову військову службу лави ЗСУ поповнило майже 16 тисяч військовослужбовців. Цього року на строкову службу планують призвати приблизно 17 тисяч громадян.

Генерал наголосив, що військовослужбовці-строковики служитимуть тільки у не бойових військових частинах та підрозділах забезпечення частин бойового складу і не проходитимуть службу в зоні проведення АТО.

Дедалі більшого престижу набуває серед цивільного населення військова служба за контрактом. Професія військового вважається чи не найбільш конкурентною на ринку праці. Так, торік контракт із ЗСУ уклали понад 69 тисяч військових, з яких 7,5 тисячі — офіцери. У планах — збільшити кількість контрактників в армії до 80%.

— Міноборони продовжує виплати грошових винагород військовослужбовцям — учасникам АТО, — зазначив заступник міністра. — На сьогодні за знищену ворожу техніку, успішне виконання завдань у складі підрозділів та участь у бойових діях виплати отримали понад 33 тисячі військовослужбовців ЗСУ на суму понад 150 мільйонів гривень. Сім’ям загиблих військовослужбовців — учасників АТО виплачено 1 мільярд 392 мільйони гривень одноразової грошової допомоги. Понад 870 мільйонів гривень учасники АТО отримали у зв’язку з пораненнями та інвалідністю. З початку особливого періоду за мужність, героїзм і високий професіоналізм, виявлені під час виконання бойових завдань, майже 12,5 тисячі військовослужбовців і працівників ЗСУ отримали державні нагороди. Крім того, понад 35,5 тисячі військовослужбовців ЗСУ нагороджено відзнаками, цінними подарунками Міноборони. Понад 195 тисяч військовослужбовців і працівників ЗСУ — учасників АТО отримали статус учасника бойових дій.

За словами Олега Шевчука, ефективному впровадженню заходів оборонного реформування сприятиме бюджет Міністерства оборони на 2017 рік. Ним на цей рік передбачено 64,5 мільярда гривень, це на 15% більше, ніж торік. Крім того, Міноборони має державні гарантії на суму понад 4,5 мільярда гривень. Гроші з оборонного бюджету заплановано спрямувати на підготовку Збройних сил, розвиток озброєння та військової техніки, відновлення техніки та озброєння, підготовку повітряних екіпажів, екіпажів морської авіації та армійської авіації, проведення бригадних тактичних навчань, виплату грошового забезпечення військовослужбовців та зарплатні працівникам ЗСУ, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, закупівлю основних видів речового майна, медапаратури, харчування особового складу, на забезпечення житлом майже 1770 військовослужбовців.