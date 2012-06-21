Використовуючи дані рентгенівської обсерваторії NASA «Chandra», астрономи створили VR-симуляцію, що дозволяє побачити спостерігачеві 500-річну еволюцію оточення надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху.
У процесі створення вчені змоделювали падіння матеріалу в чорну діру, що видувається зоряними вітрами від 25 дуже яскравих і масивних світил, які обертаються навколо гравітаційного монстра Стрілець А * і пронизують серце нашої Галактики.
«Коли матеріал, що видувається зірками, стикається, він нагрівається до мільйонів градусів і виробляє рясне світіння в рентгенівських променях. На жаль, центр нашої Галактики знаходиться занадто далеко від нас, щоб ми могли розглянути окремі приклади цих зіткнень, але загальне рентгенівське світіння цього гарячого газу можна зафіксувати за допомогою «Chandra», — наголошується в пресрелізі на сайті телескопа.
Візуалізація охоплює регіон розміром майже 3 світлових роки. Через такий великий масштаб астрономи збільшили маркер надмасивної чорної діри приблизно в 10 000 разів. Без цього збільшення фактичний розмір Стрільця А * займатиме на екрані значно менше пікселя.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»