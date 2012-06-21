Доки Індія закрита на карантин, тисячі морських черепах вийшли на нерест на спорожнілі пляжі. Унікальні кадри з'явилися в інстаграмі.
Пандемія коронавірусу і обмеження людської діяльності продовжують позитивно сприяти на природу. Жителі східної Індії спостерігали рідкісне в останні роки явище – морські черепахи відклали яйця на пляжі вздовж узбережжя штату Одіші.
Сотні тисяч оливкових черепах вибралися на берег, щоб за кілька днів побудувати гнізда і відкласти яйця. В минулому ця подія привернула б натовпи туристів, які завадили б черепахам. Крім того, на пляжах часто відбуваються акти браконьєрства: люди крадуть яйця, а потім перепродують їх на місцевих ринках.
Цього року місцеві органи охорони робили все можливе, щоб нерест відбувався в цілковитій безпеці для черепах. Фахівці кажуть, що земноводні відклали в цілому понад 60 мільйонів яєць.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»