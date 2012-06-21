Фахівці Університету Чикаго (США) вперше опублікували текст, написаний на давньоєгипетському папірусі FMNH31324 і його розшифровку. Це виявився фрагмент «Першої книги дихання» – стародавнього похоронного тексту, призначеного для того, щоб дозволити померлим людям приєднатися до богів у загробному житті.

Дослідження опубліковане в журналі Journal of Near Eastern Studies, а коротко про неї розповідає Phys.org. Йдеться про папірус FMNH31324, який був придбаний Польовим музеєм природничої історії в Чикаго 24 травня 1894 року. Для музею цей артефакт в Європі придбав колекціонер Едвард Е. Ейер.

Попередні дослідження показали, що текст на папірусі є фрагмент «Першої книги дихання», його переписали, але не скопіювали в епоху Птолемеїв або Риму з більш давнього джерела.

Вивчаючи походження цієї книги, вчені з'ясували, що переписувач не дотримувався дослівного цитування. Він доповнив текст заклинаннями з «Книги мертвих», деякі уривки пропустив, а що залишилося «зшив» з новими коментарями.

Завдяки зусиллям невідомого автора папірус FMNH 31324 став документом, в якому раніше незалежні один від одного заклинання «Книги мертвих» були об'єднані в єдину розповідь, сфокусовану на обожнюванні померлих і їхньої приналежності до спільноти богів. Ця нова книга на початку рукопису має назву як «Перша книга дихання». Аналогічні назви вчені знаходили і на початку багатьох інших рукописів.

Конкретне місце походження визначити не вдалося, але вчені вважають, що рукопис «народився» на західному березі Фів. Ймовірно, його написав і проілюстровав один автор. Він писав на окремих аркушах, які потім були зібрані в один сувій.

Через ушкодження папірусу ідентифікувати власника рукописи і точну дату його створення поки не вдалося. Але дослідники відзначають, що якщо в майбутньому знайдуться інші папіруси, що належать тій самій людині, то ім'я власника вдасться встановити.

Текст був написаний пером типу «каламос», який виготовили з тростини. За стилем вчені визначили, що він був створений приблизно між другою половиною I століття до нашої ери і кінцем I століття нашої ери. Автор був освіченою людиною – в тексті немає характерних помилок, а «граматика є версією» класичної «средньоєгипетської мови з безліччю різних особливостей більш пізніх фаз».

Папірус містить ілюстрації, зокрема зображення божества на вівтарі, знамениту сцену суду з «Книги мертвих» і трьох озброєних міфічних вартових: це фігури з людською головою і ножем в руці, з головою крокодила і булавою в руці, а також з головою шакала і ножем .

Також встановлено, що папірус FMNH 31324 – це скорочена версія «Першої книги дихання». Розповідь у ній переривається після моменту «ототожнення частин тіла померлого з різними божествами». До речі, вважається, що «Першу книгу дихання» клали під голову померлого, а «Другу книгу дихання» закопували під його ногами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»