Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
З настанням теплих днів жителі Закарпаття почали повертатися до старих, звичних форм проведення дозвілля. Масово відвідували парки, сквери, прогулювалися набережними, згадали про фітнес-центри... Виявилося — радіти зарано! Свіжі дані про захворюваність змусили переглянути плани керівництва області щодо пом’якшення карантинних обмежень. І пересічним громадянам потрібно знову самообмежуватися в поведінці у громадських місцях, використовувати всі необхідні засоби індивідуального захисту, повсюдно вдаватися до дезинфікування рук і предметів тощо.
«На жаль, є невтішна статистика щодо кількості хворих, — прокоментував ситуацію на вчорашній прес-конференції голова облдержадміністрації Олексій Петров. — Ми не відповідаємо умовам МОЗ, щоб перейти до третього етапу. Зупинили перехід на пом’якшення карантину і залишилися на другому етапі, аналізуємо ситуацію».
На засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення зупинити курсування міжміського транспорту в райони, в яких виявлено спалахи захворювань на коронавірус. Це, зокрема, Свалявський і Великоберезнянський.
Протягом невизначеного часу не працюватимуть ресторани і кафе всередині приміщень. Зачиненими і надалі залишатимуться SPA-зони і басейни, не прийматимуть своїх маленьких вихованців дитсадки. Релігійні конфесії під час служб повинні забезпечувати додержання соціальної дистанції у півтора метра.
Протягом останньої доби ще у 35 жителів Закарпаття підтверджено коронавірус методом ПЛР. За цю добу проведено 585 досліджень на COVID-19, а загалом від початку пандемії — 16424. Діагноз цього захворювання встановлено у 1506 осіб, із яких 38 померли. З числа діагностованих тим самим методом 675 людей одужали.