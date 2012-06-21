У прифронтовому місті відбувся своєрідний день відкритих дверей Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ. Цей захід, проведений у форматі фестивалю «День поліцейської та юридичної освіти», став прелюдією до відновлення роботи навчального закладу на території Донеччини.
Після окупації обласного центру проросійськими незаконними збройними формуваннями у 2014 році виш був змушений перебратися до сусідньої області й нині працює у Кривому Розі. Навчальний заклад готує кадри для підрозділів поліції всієї країни, а в самій Донецькій області тривалий час не було жодного профільного вищого навчального закладу. Та це вже в минулому, адже інститут розпочинає роботу в приморському місті.
«Це стало можливим ще й завдяки сприянню та підтримці міського голови Вадима Бойченка, який багато робить, щоб Маріуполь був не тільки промисловим, а й освітнім центром», — зазначив ректор вишу Віктор Безчастний.
У міській раді підтвердили: з місцевого бюджету інвестовано понад 70 мільйонів гривень на відкриття у Маріуполі трьох вищих навчальних закладів, серед них і Донецького юридичного інституту МВС України, який дасть змогу молодим маріупольцям здобувати високоякісну вищу освіту і водночас поповнюватиме поліцію прифронтового регіону кваліфікованими фахівцями. Адже не секрет, що кадрова проблема в період реформування правоохоронних органів нагальна, тож на юридичний інститут покладають особливі надії. Тим більше, що сам інститут за два минулі роки фактично відновив структуру та кадри: нині тут працюють 17 освітніх підрозділів, де викладають шість професорів, 16 докторів наук, 57 кандидатів і понад 30 доцентів, а ще на його базі створено Центр наукового товариства молодих науковців.
Те, що виш популярний серед молоді, підтвердила і велика кількість відвідувачів-маріупольців, які прийшли на «День поліцейської та юридичної освіти». До речі, 2017 року навчальний заклад планує значний набір курсантів — 125 місць на бюджет. А поки що гості ознайомилися з багатющою історією Донецького юридичного інституту: як спеціальну школу міліції його засновано ще 1961 року, а 1993-го він отримав статус вищого навчального закладу. Тут є сучасна техніка, озброєння і засоби захисту поліцейських, а також вишколені чотирилапі вихованці кінологічного центру.