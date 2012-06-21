Міжнародна команда археологів на чолі з фахівцями Університету Фессалії виявила кілька важливих артефактів при проведенні розкопок на острівці Вріокастракі. Там протягом 1500 років існувало місто, яке в давнину навіть побувало під владою піратів.

Про відкриття з посиланням на інформацію Міністерства культури Греції повідомляє Greek Reporter. Археологічні розкопки проводили на невеликому скелястому віддаленому острівці в Егейському морі, розташованому недалеко від більшого острова Кіфнос. У ранньовізантійский період там процвітало досить розвинене місто.

Розкопки там ведуться вже багато років, але минулий польовий сезон приніс чимало цікавих знахідок. Найбільш цікавими з них виявилися стародавні написи, що пролили нове світло на історію цього острівця. Їх розшифровка допомогла встановити, що він був постійно заселений з XII століття до нашої ери і до VII століття нашої ери.

Однин з написів, який вчені вважають «дуже важливим», описує пірата на ім'я Глафкетіс, який захопив острів Кіфнос в IV столітті до нашої ери. Згідно з цим артефактом, Глафкетіс користувався підтримкою Македонії, але в кінцевому підсумку був витіснений Афінами, шо позбавили його влади.

Інший цікавий напис дає уявлення про стародавні бюрократичні процеси, які існували в той час на острові. Наприклад, археологи виявили висічені на камені правила будівництва і перелік штрафів, якими карали за їх порушення.

Ще один напис свідчить про почесне звання, яке місцева влада присвоїла одному з жителів острова. На жаль, ім'я цього громадянина не збереглося.

Вчені відзначають, що багато стародавніх написів виявилися пошкодженими. Пов'язують вони це з тим, що у візантійський період плити з вибитими на них древніми текстами використовувалися, швидше за все, в якості будівельного матеріалу при спорудженні будинків та інших будівель. Це було звичайною практикою протягом всієї історії.

Також на острові Вріокастракі було розкопано руїни стародавнього святилища, ранньовізантійський церемоніальний комплекс і базиліку. У святилищі археологи знайшли добре збережену кераміку, прикраси та жіночі фігурки. Це навело експертів на думку про те, що на острові існував важливий культ якиїсь богині.

Крім того, дослідники виявили мармурову підставку від античної статуї. Вона теж була використана вдруге – в якості одного з елементів фундаменту при зведенні укріплення, побудованого в ранньовізантійську епоху.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»