Могилу вікінгів було виявлено під підлогою приватного будинку в місті Бодо, що в центральній Норвегії.
Чоловік на прізвище Крістіансен ремонтував сімейний будинок. Він знімав старі дошки з підлоги, щоб встановити нову теплоізоляцію у спальні. Рівняючи шари піску та щебеню, під лопатою чоловіка щось блиснуло. Спочатку Крістіансен подумав, що маленьким темним круглим предметом з отвором в середині є коліщатко від старої іграшки. Після глибшого копання чоловік знайшов сильно заіржавлену залізну сокиру та кілька інших кусків заліза. Згодом з'ясувалося, що "коліщатко від машинки" — намистинка з темно-синього скла.
Знахідку оцінив археолог Мартінус Хауглід з округу Нордланд. Він повідомив подружжю, що ця знахідка, найімовірніше, є могилою вікінгів часів залізного віку. Камені, знайдені під шаром піску, ймовірно, є частиною похоронної споруди.
«Гадаю, що подружжя Крістіансен отримає якусь винагороду. Це нормально в Норвегії, що люди, які знаходять старі артефакти, отримують винагороду від держави», — вважає Мартінус Хауглід.
Бісер, сокира та інші предмети датуються початком раннього середньовіччя, приблизно 950-1050 роками н. е. Артефакти передали до музею в Тромсе для вивчення та збереження, а команда археологів розпочала масштабне дослідження цієї території.
Хоча прадід Маріанни Крістіансен збудував родинний будинок ще у 1914 році, жінка розповіла, що її родина ніколи не говорила про могилу вікінгів. Мабуть, вони не знали, що побудували житло на могильнику вікінгів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»