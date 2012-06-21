Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Третій рік поспіль держава спрямовує в регіони цільову субвенцію на придбання житла для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Скажімо, в 2017 році це було 5 мільйонів, а торік – уже 13. На них загалом придбали близько 40 помешкань для цих категорій дітей, яким уже виповнилося 16 років.
«Це, зокрема, житло в Березнівському, Дубровицькому, Здолбунівському, Костопільському, Корецькому, Гощанському, Рівненському районах та в обласному центрі», – пояснив начальник служби у справах дітей Рівненської ОДА Віктор Марчук. Цього року із 700 мільйонів вказаної цільової субвенції Рівненщині виділять 22 мільйони гривень. Тож нині райдержадміністрації, об’єднані громади та міста обласного значення подали свої пропозиції. Остаточне ж рішення про розподіл коштів на придбання житла ухвалить комісія, щойно тільки вони надійдуть в область. До речі, 95 відсотків дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування охоплені сімейними формами виховання – це найвищий показник в Україні.