Нещодавно NASA опублікувало зроблені з високою роздільною здатністю дивовижні зображення найграндіознішого каньйону Сонячної системи, який знаходиться на Марсі. Ця колосальна екваторіальна прірва, яка називається Valles Marineris – Долина Марінер, має довжину понад 4 тисяч кілометрів і проходить майже по ¼ частині території Червоної планети.

Крім того, що Долина Марінер майже в десять разів довша, ніж найбільший каньйон на Землі – Гранд-Каньйон в США, «марсіанський брат» втричі глибший за свого земного родича.

Знімки марсіанського каньйону були виконані місією NASA HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment). Цей проєкт –найпотужніша камера з будь-коли відправлених на іншу планету, з 2006 року камера знаходиться на борту Марсіанського розвідувального орбітального апарата.



Варто зазначити, що Долина Марінер далеко не єдина природна «фішка» на Червоній планеті. Марс також може похвалитися ще й найбільшим вулканом Сонячної системи – Горою Олімп (Olympus Mons), що має висоту понад 21 кілометр. Гора Олімп приблизно в два з половиною рази вища, за найбільшу вершину Землі, Еверест.



Те, як утворилися обидва ці грандіозні об'єкти, найбільші в Сонячній системі, залишається для вчених таємницею, але їх основна теорія полягає в тому, що гора і каньйон на Марсі між собою нерозривно пов'язані. Можливо, що під час формування Марса, уперший мільярд років його існування, магма здулася під корою Червоної планети, утворивши таку опуклість. Можливо, це призвело до утворення Olympus Mons, а також величезної западини Valles Marineris, яка виникла в результаті обвалення земної кори після того, як вона була буквально розірвана на частини під дією хвиль магми.

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Людство ніколи не ступало на Марс, але відправляло різні космічні апарати і всюдиходи, щоб дізнатися більше про «сусіда» Землі. Але до кінця десятиліття деякі космічні агентства все ж сподіваються нарешті відправити людей на Червону планету і створити там колонію, яка в кінцевому результаті стане важливою сходинкою для місій у дальній космос.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»