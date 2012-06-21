Німецькі археологи, що працюють на території Іраку, при обстеженні підірваної терористами мечеті в місті Мосул виявили непогано збережений палац часів Ассірійської імперії.
Як повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на німецькі ЗМІ, відкриття зробили археологи з Гейдельберзького університету (Німеччина). Нещодавно вони отримали доступ до руїн мечеті, яку в місті Мосул на півночі Іраку в 2014 році підірвали терористи.
Ця мечеть сама по собі була пам'ятником історії і культури. Однак з’ясувалося, що вона була побудована на місці ще більш древньої монументальної споруди. На думку вчених, кілька тисяч років тому тут був розташований палац Ассірійської імперії.
Нині археологи вже розкопали монументальні палацові ворота, висота яких становила кілька метрів. Вони були забезпечені високим кам'яним порогом і прикрашені зображенням крилатого бика.
Колишні кімнати палацу з часом перетворилися в систему підземних тунелів. У них дослідники виявили рідкісні археологічні скарби. Так, вони натрапили на тронний зал. Його довжина становила майже 55 метрів.
Також було знайдено кілька барельєфів і написів. Розшифровка одного з них показала, що в тексті згадується ім'я ассірійського царя Есархаддона (680-669 рр. до н.е.)
Вченим відомо, що приблизно 3000 років тому в цьому районі розташовувалося місто Німруд, яке було царською столицею. З місцем, де був розташований палац, пов'язана і ще одна легенда.
Власне кажучи, через неї бойовики, що відкидають будь-яку форму шанування святинь, і підірвали мечеть. Вважається, що вона була побудована на пагорбі над могилою біблійного пророка Йони.
«Палац частково добре зберігся, - каже професор археології Гейдельберзького університету Пітер Міглус. - Екстремісти заподіяли великої шкоди, але завдяки цьому ми змогли отримати уявлення про палац».
Контроль над цим регіоном іракські урядові сили відновили тільки в 2017 році. Тоді ж було виявлено тунелі. Для їх обстеження влада країни і запросила археологів з Гейдельберзького університету.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»