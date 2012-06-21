Яскраво-сліпуча планета Венера і найменша планета нашої Сонячної системи — Меркурій — зустрінуться на вечірньому небі в травні 2020 року. Через короткий час після їх зближення, до планет приєднається і Місяць. «Урядовий кур’єр» дізнався, як, коли і де спостерігати ці об'єкти на небі.

Максимальне зближення Венери і Меркурія в 2020 році

Венера і Меркурій наблизяться один до одного на мінімальну відстань на вечірньому небі 21 і 22 травня. Це зближення світил стане найближчою в 2020 році — кутова відстань між об'єктами складе всього лише близько одного градуса, тобто планети практично зіллються в одну яскраву крапку. Венера і Меркурій будуть сяяти серед зірок сузір'я Тільця, а неподалік від них розташується один із найбільших астероїдів у головному астероидном поясі — Веста.

Венера — третій за яскравістю небесний об'єкт після Сонця і Місяця, тому у вас не повинно виникнути проблем з пошуком пари планет на небі. «Сестру» Землі можна буде побачити всього лише через кілька хвилин після заходу Сонця. Незважаючи на те, що Венера приблизно у 30 разів яскравіша за Меркурій, у цей час Меркурій буде досить яскравим, його можна буде спостерігати неозброєним оком протягом години після заходу Сонця.

Візьміть із собою бінокль або невеликий телескоп, щоб детально розгледіти планети. Венера з’явиться у вигляді тонкого серпа, а Меркурій продемонструє практично повністю освітлений диск. Така різниця обумовлена нинішнім розміщенням планет — Венера зараз проходить між Сонцем і Землею, а Меркурій — на протилежному боці Сонця.

Як і коли спостерігати?

Для спостерігачів із Землі, Венера поступово опускається все нижче і нижче до горизонту після заходу, а Меркурій, навпаки, піднімається вище з кожним днем.

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Нині Меркурій поступово віддаляється від Сонця, а 4 червня 2020 року сягне максимальної східної елонгації (найбільшого кутового віддалення від Сонця), а разом з цим і найкращої видимості на вечірньому небі. Венера, в свою чергу, з кожним днем підходить все ближче до Сонця. Блискуча планета сяє на вечірньому небі останні дні — вже 3 червня 2020 року вона має перейде на ранкове небо.

Венера, Меркурій і Місяць сяють разом на вечірньому небі

Після тісного зближення Венери і Меркурія, до планет приєднається Місяць. 23, 24 і 25 травня Місяць і планети будуть сяяти усі разом на вечірньому небі. Найкращі умови видимості очікуються 24 травня, так як в цей вечір буде легше знайти на небі Місяць. Він розташується досить високо над горизонтом, над Меркурієм і Венерою. Зближення Місяця з Венерою на вечірньому небі стане завершальною зустріччю світил у 2020 році.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»