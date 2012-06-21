Прогнози вчених щодо існування людства через 200 років виявилися досить оптимістичними. Фахівці вважають, що в майбутньому всі нагальні проблеми будуть вирішені. Навіть одна із найбільш ключових сьогодні, проблема з кліматом, в 2218 році перестане бути актуальною. У медицині буде здійснено революцію, яка переможе всі відомі на сьогодні захворювання.
Вчені передбачили, що Земля через 200 років буде максимально комфортною для проживання, а тривалість життя збільшиться майже до двохсот років. Цей прогноз озвучений фахівцем з машинного навчання Стіліаносом Кампакісом. Він вважає, що причиною тривалого життя стане генна маніпуляція і високий рівень медицини. Дослідники прийшли до висновку, що в 2218 року будуть використовуватися гаджети, вбудовані в людину. Замість погоні за коштами, люди стануть зосереджуватися на культурних цінностях. Біологи пророкують зникнення гендерної приналежності. І чоловіки, і жінки зможуть виношувати потомство окремо один від одного.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»