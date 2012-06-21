Археологи з усього світу продовжують шукати підтвердження подіям, які були описані в Біблії. Одним з ключових моментів новозавітної історії стала Таємна вечеря – остання трапеза Ісуса Христа в земному житті зі своїми 12 найближчими учнями. Нещодавно археологи знайшли місце, де, на їхню думку, відбулася ця біблійна подія.

За інформацією Greek City Times, в Єрусалимі виявили залишки давно втраченої візантійської церкви і руїни 2000-річної єврейської ритуальної лазні недалеко від району, який, як вважається, був місцем Таємної вечері. Знахідку зробили в декількох метрах від сучасної Церкви всіх націй (Гефсиманської церкви).

Вважається, що ця церква, розташована біля підніжжя Оливної гори в Східному Єрусалимі, була побудована на тому місці, де Іуда зрадив Ісуса. До такого висновку фахівці прийшли при закладці фундаменту будівлі в 1922 році, коли були виявлені залишки церков візантійського періоду і періоду хрестоносців.

Видання повідомляє, що під час розкопок нового тунелю для відвідувачів церкви робітники знайшли підземну порожнину, яка була ідентифікована як єврейська ритуальна лазня періоду Другого Храму. В ході розкопок також знайшли залишки раніше невідомої церкви, заснованої у візантійський період (6 століття н.е.), яку продовжували використовувати в період Омейядів (8 століття н.е.). Церква прикрашена майстерно вирізаними кам'яними елементами, що свідчить про її важливість.

За словами археологів Давида Єгера та Аміта Реєма з Ізраїльського управління старожитностей, церква вшановує пам'ять однієї з багатьох подій, пов'язаних з місцем у Новому Завіті.

Згідно з Новим Завітом, Гефсиманія, з єврейського «gat shemanim» (прес для олії), – це місце, де Ісус був зраджений одним із своїх учнів і заарештований римлянами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»