На початку 2020 року орнітолог Ной Стрікер рахував антарктичних пінгвінів на острові Мордвінова, який в англо-американській літературі зазвичай називають Елефант. Кілька сотень тисяч птахів залишалися поза увагою науковців майже півстоліття.

З’ясувалося, що популяція пінгвінів останнім часом знижується. Однак вони все одно утворюють величезні колонії. Стрікер зробив своєрідним хобі підрахунок птахів в особливо великих зграях в різних частинах світу з метою встановити, яку максимальну кількість тварин можна одночасно зустріти в одному місці. Про результати його досліджень розповідає Live Science.

За спостереженнями вченого орнітолога, звичайні шпаки можуть збиратися в зграї чисельністю близько мільйона птахів кожна. Для антарктичних пінгвінів рекорд – зграя у два мільйони птахів, виявлена на Південних Сандвічевих островах. Однак їм далеко до червонодзьобий ткачів – вони вважаються найчисленнішими птахами в сучасному світі. За оцінкою Стрікера, розміри зграй можуть перевищувати десятки мільйонів птахів. Спостерігалися випадки, коли для прольоту однієї зграї знадобилося п'ять годин. Ці птахи живуть на південь від Сахари в Африці, ткачі харчуються на місцевих полях, знищуючи значну частину врожаю ячменю, гречки та сорго.

Стрікер зазначає, що ще в 19 столітті існували набагато численніші зграї птахів. У 1866 році в Північній Америці було зафіксовано зграю мандрівних голубів довжиною 482 кілометрів і шириною 1,6 кілометра. У ній, за оцінками орнітологів, знаходилося близько 3,5 мільярда птахів. Вирубка лісів, масове полювання і цілеспрямоване знищення людиною призвели до того, що до 1914 року цей вид птахів повністю вимер.

Серед ссавців, за оцінкою Стрікера, рекорд належить бразильським кажанам. Дослідники знайшли в Техасі печеру, де одночасно мешкає майже 20 мільйонів летючих мишей. При цьому серед риб зустрічаються набагато численніші групи. Звичайна атлантичний оселедець збирається в косяки, що досягають 4 мільярдів особин. Цьому не перешкоджає ні забруднення океану, ні активний вилов цієї риби.

При цьому вчені вважають, що найбільш масовими скупченнями тварин на Землі є зграї сарани. Це небезпечні шкідники, здатні за лічені години знищити посіви на великій площі. У 2020 році зафіксовано зграї пустельної сарани, що досягають 200 мільярдів особин. При цьому, зазначає ентомолог Емілі Кіматі з Кенії, зміни клімату створюють все більш сприятливі умови для популяції сарани.

На щастя, відзначають дослідники, до історичного рекорду сарана поки не дійшла. У 1875 році метеоролог-аматор Альберт Чайлд зафіксував у США зграю сарани, розміри якої він оцінив в 512 тис кв. км. Якщо його спостереження вірні, то сучасні обчислення екологів дають розміри такої зграї в 3,5 трильйони особин. Цей вид сарани, за даними вчених, вимер у 19 столітті.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»