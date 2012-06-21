Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку із смертю українського державного діяча Євгена Марчука.

Про це Володимир Зеленський написав у Твіттері.

«Не стало генерала Євгена Марчука. Усе своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки зокрема його зусиллям у ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, що зберігається дотепер. Його досвід - неоціненний. Щирі співчуття родині й близьким. Вічна пам'ять», - написав Зеленський.

Як повідомляв "Урядовий кур'єр", 5 серпня помер Євген Марчук - український державний діяч, четвертий Прем'єр-міністр України, генерал армії України. У різні роки він був головою СБУ і міністром оборони.