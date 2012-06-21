Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Урядова комісія з протидії COVID-19 у ніч на четвер, 12 серпня, затвердила нові обмеження в Ізраїлі через ситуацію з коронавірусом. У результаті положення «зеленого стандарту» планується поширити на всі сектори економіки, повідомила на офіційному сайті канцелярії прем'єр-міністра.

Правила не торкнуться лише великих торгових центрів.

«Зелений стандарт» – це обов'язкове пред'явлення сертифікату про вакцинацію («зелений паспорт»), або про одужання від COVID-19, або негативний результат тесту на коронавірусну інфекцію при вході на масові заходи», – уточнили в канцелярії.

Прийнято рішення про обмеження відвідування масових заходів і посилення контролю за дотриманням вимог.

Передбачається, що торгові центри та магазини будуть працювати відповідно до заповнюваності приміщень.

Нові обмеження почнуть діяти з 18 серпня.