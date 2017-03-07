Сумна доля Шулявського мосту в столиці стала яскравим символом бездіяльності місцевої влади. А скільки таких мостів в Україні! Проблема мостів — біль усієї країни. Із 17 тисяч половина, як стверджують фахівці, в аварійному стані. Це офіційна статистика. Чи візьмуться за них після київського випадку?

Народний депутат від Смілянського округу Сергій Рудик радить звернути пильну увагу й на черкаську дамбу: «До прикладу, черкаський міст через Дніпро, який упродовж кількох останніх років перебуває в аварійному стані. Міст будували ще в 1959—1961 роках, він розрахований на навантаження до 3 тисяч автомобілів на добу. Нині ж воно сягнуло понад 13 тисяч. Не кажу про те, що експлуатаційний ресурс споруди, враховуючи агресивне середовище води, було визначено в 50 років. А нині вже 2017-й! — наголошує він у Facebook. — Тим, хто думає, що це питання не вирішується через брак коштів, скажу таке. Торік на ремонт найбільш непроїзних ділянок доріг мого округу мені вдалося вибити понад 320 мільйонів гривень. А знаєте, скільки використали? Менш як 15%. А скільки коштів з держбюджету Укравтодор передбачав на ремонт доріг Черкащини цьогоріч? Менш як 44 мільйони. Не описуватиму детально, яких зусиль мені це коштувало, але в загальному підсумку на ремонт доріг Черкащини уже маємо понад 140 мільйонів гривень, що у 3,5 раза перевищує попередню суму. І це ще без урахування кредитних коштів під держгарантії, рішення щодо яких уряд має ухвалити, а Бюджетний комітет — підтримати найближчим часом. Хочу вас запевнити, що докладу максимум зусиль, щоб вибити кошти і на ремонт мосту. Сподіваюся, що в цьому році кошти буде використано в повному обсязі до піку дорожнього будівництва, який очікуємо у наступному році (з 1 січня 2018-го запрацює державний дорожній фонд, створений зокрема з моєї ініціативи), Черкащина матиме позитивний досвід дорожнього будівництва».

«У нас у дуже поганому стані мости, і бувають ситуації, коли падіння або руйнація одного мосту відрізає фактично одну область від іншої, — ще торік улітку зазначав міністр інфраструктури України Володимир Омелян. — Я це бачив у Західній Україні, така сама ситуація і на сході». Міністр пропонував оголосити 2017-й роком відновлення мостів. Під це вже й програму розроблено. Однак року мостів поки що не вийшло. Та й сам Укравтодор залишається недофінансованим. Нині в Україні, за словами міністра, негайного ремонту потребують 4 тисячі мостів. Майже 9 тисяч — в аварійному стані. Відремонтувати ж заплановано тільки 80.

Початок ремонту черкаського мосту заплановано на нинішній рік. Вартість робіт оцінюють у майже 300 мільйонів гривень. Триває розроблення проектно-кошторисної документації. За кошти, які спрямують на реконструкцію споруди, буде проведено поточний середній ремонт (заміна аварійних плит перекриття та встановлення поверх них однієї монолітної плити). Хто ремонтуватиме міст, визначиться під час конкурсу, який буде проведено після виготовлення проектно-кошторисної документації.

Із настанням весни вже кілька останніх років черкащани гадають: закриють на ремонт міст через Дніпро чи ні? Усі 1174 метри небезпеки вже ретельно обстежила профільна комісія. Висновок категоричний: міст необхідно ремонтувати. А громадяни, зелені господарства яких на лівому березі, про всяк випадок знову починають вивчати розклад руху дизель-поїздів ст. Шевченка — Гребінка та ст. Шевченка — Драбів. Адже мають гіркий досвід, коли кілька років тому під час ремонту мосту тривалий час їздили на лівий берег через Канів. Тобто замість 35 кілометрів долали 150. Як буде цього року, який, на жаль, так і не став роком мостів?