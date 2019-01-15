Рівненщина — лідер у розбудові мережі закладів сільської медицини та її доступності для людей

У селі Забороль, що входить до складу Олександрійської ОТГ Рівненського району, зводять новий храм здоров’я — амбулаторію. Узимку тут виконують внутрішні роботи, адже будівлю вже накрили, встановили сучасні вікна і двері.

«Якщо Рівненщина серед лідерів в Україні у зведенні сільських амбулаторій, то амбулаторія в Заборолі — перша в обласному рейтингу. Будівельні роботи тривають у 34 населених пунктах», — каже перший заступник голови Рівненської ОДА Віталій Ундір, який опікується цим масштабним проектом.

Його ініціював Президент і активно підтримує уряд. Тож будівлі всіх амбулаторій типові, їх зводять відповідно до рекомендацій Мінрегіону. У кожній має бути відповідне оснащення і транспорт, тендер на придбання якого вже оголосили. І безперечно, лікар: у багатьох амбулаторіях зводять житло для медиків.

233 мільйони гривень спрямувала держава в 2018-му лише для сільських медичних новобудов Рівненщини. Усе задля нового стандарту первинної медичної допомоги на селі, яке зачекалося на неї. Адже в усі часи українське село залишалося на узбіччі соціально-економічних перетворень. І чи не найбільше допікають селянам дороги та доступність до первинної ланки. Уряд Гройсмана зробив акцент саме на ці проблеми.

Тож нині триває будівництво амбулаторій у Горбакові Гощанського, Зірному Березнівського, Дюксині, Постійному та Пісках Костопільського району та інших. Підхід комплексний: скажімо, в Дюксині та Постійному спочатку проклали дороги і лише потім розпочали будівництво. У Пісках, де рік тому віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко відкрив нову веселкову школу, поряд виростає амбулаторія. Саме це село виконало обов’язок перед Україною, спорядивши на її захист 32 відважних хлопців. Четверо з них, на жаль, не повернулися з війни. Вони поклали голови за наші мирні будні.

Рівненщина серед лідерів сільської медицини ще й тому, що тут реалізують проект Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». У його межах одночасно модернізують 89 фельдшерсько-акушерських пунктів.

«На всі об’єкти вже отримано дозволи, укладено частину угод на капітальні ремонти ФАПів. Сподіваємося, що учасники ринку спрацюють оперативно й щодо інших наших пропозицій, адже будівельники активно шукають роботу», — коментує керівник групи консультаційної підтримки проекту Світового банку на Рівненщині Сергій Рибачок.

Відповідно до того проекту створено надсучасний серцево-судинний центр у Рівненській обласній клінічній лікарні, де вже виконано понад 1000 оперативних втручань. Підготовлено проектно-кошторисну документацію на схожий центр у Сарнах, щоб жителі північних районів області, які постраждали від чорнобильської аварії, змогли оперативніше дістатися до фахівців.

18 сучасних автомобілів швидкої допомоги отримали всі райони і міста обласного значення, закуплено обладнання для 220 сільських амбулаторій та постійно навчаються медпрацівники та менеджери охорони здоров’я. Це перші підсумки проекту Світового банку за три роки його роботи.

Та справді відчутним результат буде тоді, коли нам вдасться знизити показники захворюваності жителів області насамперед на серцево-судинні недуги. Саме вони утримують сумну першість серед причин смертності: понад 70% краян помирають від захворювань системи кровообігу. Тут важливо все: і ставлення людини до власного здоров’я, й чітка робота первинної ланки, і встановлення діагнозу, і вчасне доставлення пацієнта до спеціалізованого закладу.

«Сподіваюся, що, об’єднавши зусилля й застосувавши системні підходи, зможемо кардинально змінити ситуацію», — каже завідувач відділення інтервенційної радіології обласної клінічної лікарні Лариса Черначук.