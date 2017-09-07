Тернопільський став упродовж двох днів повнився ревом двигунів спортивних човнів, азартом змагань. Тут відбувся Європейський чемпіонат з водно-моторного спорту в класах F-125 і F-250 та четвертий (п’ятий, останній, відбудеться в Німеччині) етап чемпіонату світу в «Формулі-500». Розігрували й Кубок Тернопільського міського голови. Поборотися за нього в класі суден S-550 вийшли шість учасників, із них п’ять представляли Україну й один — Литву. Цікаво, що саме литовець Лаймутіс Моркунас заволодів трофеєм.

Загалом до українського міста приїхали змагатися за нагороди 50 команд із 13 країн, зокрема з Великобританії, Німеччини, Італії, Польщі, Австрії, Чехії, країн Балтії й інших держав. Для порівняння: попередній етап світового чемпіонату зібрав в Угорщині 28 учасників. Тож Тернопіль стає водно-моторною столицею світу, багато людей дивилися нинішні перегони наживо, адже на березі Тернопільського ставу встановили веб-камери.

Ці престижні змагання для міста були ювілейними. Позаяк 30 років тому на місцевому ставі вперше відбувався чемпіонат світу з водно-моторного спорту. Саме тоді водними перегонами захопився тернополянин Віктор Шемчук. 2009 року він здобув титул чемпіона світу з цього виду спорту в класі «Super Sport». Нині Віктор Вікторович — президент Національної федерації водно-моторного спорту.

Поки спортсмени готувалися до заїздів, автор цих рядків поцікавився у Віктора Шемчука, наскільки його вид спорту популярний у нашій державі, як його розвивають? Усі технічні види спорту тепер, на його думку, «в ганебному стані, не мають підтримки ні від Товариства сприяння обороні України, як було колись, ні від Міністерства молоді та спорту країни. Попри все, бачить добру перспективу для розвитку водно-моторного спорту, бо ж не потрібно великої інфраструктури, як, скажімо, для авто- чи мотоперегонів. Розуміє Віктор Шемчук, що цей вид спорту не стане масовим, бо є досить вартісним. Нині можуть робити хіба ставку на професійні спортивні клуби, що здатні знайти собі партнерів і спонсорів, які б допомагали фінансово. У намірах федерації залучати до розвитку цього спорту також факультети судноводіння, морехідні училища. Вони б принести мали результат, зрозуміло, у відповідних класах у морській акваторії.

Треба також зазначити, що Україна проводить чемпіонат з водно-моторного спорту в 14 класах суден. Членами Національної федерації водно-моторного спорту є 200 осіб, а це спортсмени, їхні помічники, механіки. На нинішніх змаганнях світового та європейського штибу в Тернополі нашу країну представляли пілоти, зокрема з Києва, Одеси, Черкас, тернополян, одначе, не було. «Мав зустріч із місцевими бізнесменами, керівництвом міста, вони хочуть утілити в життя задум — усе-таки обрати якийсь один із класів човнів та утримувати команду на базі комунальної спортивної школи. Федерація їм у цьому допоможе», — зазначив Віктор Шемчук.

На жаль, жодному з українських спортсменів не посміхнулося щастя переможця. Із 14 пілотів, які вирішили позмагатися на Тернопільському ставі в чемпіонаті Європи з водно-моторного спорту в класі F-250, перше місце посів італієць Маттео Гандольфі. У класі човнів F-125 успіх святкував Марек Пееба з Естонії. А от найкращого результату в четвертому етапі світового чемпіонату у «Формулі-500» домігся Джузеппе Россі, представник Італії. У Тернополі він виступав уже вдруге. Залишився дуже задоволений організацією перегонів. Має бажання приїхати наступного року.

На набережній Тернопільського ставу п’ять років тому врочисто заклали Алею чемпіонів, відтоді тут щороку з’являються імена нових звитяжців міжнародних водно-моторних змагань. Нинішнього серпня пам’ятний знак відкрили чемпіону Європи Массімо Россі. До слова, цей титул у класі човнів F-250 він здобув торік саме в Тернополі. На превеликий жаль, згодом під час перегонів у Німеччині гонщик загинув.