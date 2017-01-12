У вівторок рада ФІФА ухвалила чергове історичне рішення: починаючи з чемпіонату світу-2026, у фінальній частині турніру гратиме одразу 48 збірних. На офіційному сайті організації зазначено, що голосування за цю пропозицію було анонімним.

Ідею втілили в цілком просту й привабливу формулу. 16 груп по 3 збірні, з кожної групи до 1/16 фіналу виходять по дві команди, а далі плей-оф до фіналу. Усього зіграють 80 матчів (нині — 64). Аби перемогти на турнірі, потрібно, як і раніше, зіграти 7 поєдинків. Триватиме чемпіонат, як і досі, — 32 дні.

Особливість формули — всі матчі гратимуть за кубковим форматом, тобто без нічиїх. Навіть на груповому етапі гратимуть до перемоги одного із суперників — у разі нічиєї в основний час буде овер-тайм, а за потреби — серія пенальті. На думку ФІФА, це в рази підвищить інтригу, видовищність та інтерес телебачення. Квоти від континентів зміняться. Зокрема Європу представлятимуть 16 команд.

Переконуючи раду ФІФА проголосувати за розширення ЧС, Джанні Інфантіно зробив акцент на двох моментах: соціальному значенні футболу та збільшенні прибутку від турніру. За словами нового президента ФІФА, 48 збірних здатні роздути інтерес до турніру до планетарних масштабів. А 80 матчів дадуть додаткові 600 мільйонів євро прибутку від маркетингу і телевізійних прав. Новий формат збільшить кількість зірок на турнірі й підстрахує деякі сильні збірні (насамперед у Європі) від невдач у кваліфікації, повідомляє Укрінформ.

На користь розширення чемпіонату світу зіграв також успіх розширеного Євро-2016. Там уперше грали 24 збірні, й це лише додало турніру інтересу, телевізійних рейтингів та шарму. Скажімо, сенсаційний футбол Уельсу, Угорщини, Ісландії чи Північної Ірландії ми побачили насамперед через збільшення кількості учасників, зазначають футбольні аналітики.

Ідея Інфантіно мала і багатьох знаменитих прихильників. За розширення висловилися зокрема Дієго Марадона та Жозе Моурінью.

Розширення кількості учасників футбольних чемпіонатів світу до 48 команд — це крок для розвитку. Таку заяву зробив головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко, якого цитує офіційний сайт ФФУ.

«Усі, з ким я спілкувався, схвально сприйняли це нововведення. Розширення чемпіонату світу до 48 команд — це крок, спрямований на розвиток гри, це мотивація для середніх команд прогресувати, адже вони тепер матимуть шанс на участь у фінальній частині Мундіалю», — сказав наставник синьо-жовтих. І додав, що, на його думку, в цьому рішенні відчувається новий підхід, який застосовують у ФІФА для розв’язання глобальних футбольних проблем.

На думку впливової французької газети L’Equipe, революційне рішення ФІФА слід проаналізувати, а дискусії навколо нього не вщухатимуть ще довго. Одне можна напевно сказати: 48 збірних на ЧС — це не кінець світу, не маячня Інфантіно і не провал ФІФА. Як і будь-яка реформа, вона матиме тисячі критиків, однак у процесі обговорення фахівці зможуть усунути спірні моменти. А магія гри номер один переживе будь-які перетворення.

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»