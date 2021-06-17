Серед міст Черкащини Умань ніколи не пасла задніх. Громада міста завжди виокремлювалася прогресивними поглядами, неординарними підходами. А надто нині, коли вся планета взяла на озброєння концепцію сталого розвитку. Як вважає міський голова Ірина Плетньова, ця парадигма не тільки відповідає духу ХХI століття, а й спонукає до пошуків нових шляхів поступу, аби добитися, як ідеться в Концепції сталого розвитку населених пунктів, зміцнення економічного потенціалу, створення повноцінного життєвого середовища для сучасного і майбутніх поколінь на основі раціонального використання ресурсів.

Резервів ще багато

Почавши виконувати обов’язки міського голови трохи менш як рік тому, Ірина Плетньова не мала часу на вагання, детальне вивчення ситуації у громаді. Це їй і не було потрібно. Освітянка за професією, активна громадська діячка, вона понад сім років працює над розбудовою галузей міста. Її тут знають. І вона добре орієнтується в усіх напрямах економічного і соціального життя. Саме тому виборці довірили їй кермо Умані, вклавши в цей вибір надії і сподівання.

А в неї вже був готовий план дій, в якому одним із перших пунктів вписано роботу з громадськістю, підприємцями та керівниками установ, організацій над поліпшенням наповнюваності місцевого бюджету. Зустрічі з містянами, наради, розмови, роз’яснювальна робота податківців, виступи у ЗМІ — все це дало відчутний результат. Уже через кілька місяців число платників податку на доходи фізичних осіб значно зросло, а прогнозований бюджет міста порівняно з минулим роком збільшився на понад 30 мільйонів гривень.

Наповнювати міську скарбницю вдається завдяки акцизному збору, залученню коштів з обласного та державного бюджетів на реалізацію важливих проєктів, а також шляхом зменшення заробітної плати чиновників. Порівняно із зарплатою попереднього міського голови очільниця міста одержує платню майже втричі нижчу, ніж він. Скорочено й заробітні плати заступників голови, секретаря міської ради та секретаря виконкому. Завдяки цьому економія міського бюджету за місяць становить майже 150 000 гривень, а за рік — майже 2 мільйони.

Галузь, від якої залежить життя

Один із пріоритетних напрямів змін у місті, за які взялася голова, — медична галузь. Спонукала до цього й пандемія коронавірусної хвороби, яка допомогла виявити найболючіші точки. Під час спалаху COVID-19 команда, очолювана Іриною Плетньовою, допомогла забезпечити лікарні кисневими системами, киснем та необхідним устаткуванням. На базі Уманської центральної міської лікарні запрацювала нова лабораторія, де проводять бактеріологічні дослідження методом ПЦР. До цього такі обстеження доводилося робити на базі обласного лабораторного центру в Черкасах. За рішенням керівництва міста пацієнти, які перебувають на стаціонарному лікуванні в Уманській міській лікарні, тепер можуть здавати аналізи в лабораторії безплатно. Так само обслуговують і пацієнтів, яких доставили бригади швидкої медичної допомоги.

Недавно в місті відкрили оновлене приймальне відділення екстреної медичної допомоги, де функціонує сучасне обладнання для надання якісної допомоги хворим. Пацієнти одержують тут послуги з ультразвукової діагностики захворювань внутрішніх органів, зокрема хвороб серця, головного мозку, хребта й легенів, опорно-рухового апарату та багатьох інших. У відділенні незабаром відкриють стоматологічний кабінет із сучасним обладнанням. Заплановано, що медичну допомогу тут надаватимуть цілодобово й безплатно.

Разом з народним депутатом України Антоном Яценком Ірина Плетньова та міські депутати продовжують роботу з розвитку охорони здоров’я. Їхніми спільними зусиллями при центральній міській лікарні створено Центр чоловічого здоров’я. Він поступово поповнюється сучасним обладнанням для якісного обслуговування пацієнтів (відеоколоноскоп, комп’ютерний томограф тощо).

Усі туристські дороги ведуть до Умані

Якщо ти не був в Умані, то ще нічого не бачив. Так нині кажуть досвідчені туристи. Розвиток туристичної галузі — одне із ключових питань, над яким працює міський голова з депутатським активом.

Поєднуючи різні спадкові культури, які доповнюють одна одну, гуманітарна галузь набуває подальшого розвитку. Сюди їдуть не тільки помилуватися відомою на весь світ Софіївкою, а й торкнутися інших історичних коренів українців, узяти участь у святкуванні юдейського нового року, який тепер щороку відзначають десятки тисяч брацлавських хасидів.

Нині, задовго до початку прощі, в місті вже триває підготовка до перебування гостей, організації безпечного й приємного святкування. Для розвитку комунікації та припинення явищ самочинного будівництва в районі проживання прочан-хасидів створено комісію з інвентаризації, мета якої — виявлення об’єктів незаконного будівництва, його припинення та надання правової допомоги. Недавно запрацювала комісія, яка займається припиненням незаконного використання земель комунальної власності, визначає збитки, яких завдали власники та землекористувачі.

Виявилося, що ставки орендної плати не переглядали вже п’ять років, не було врегульовано плату за земельні ділянки під тимчасовими спорудами, а це теж може наповнити міський бюджет. Усі вільні ділянки тепер реалізують лише через аукціон, залучають інвесторів. Саме робота із громадою, ведення відкритого діалогу, прозорість і вільний доступ до публічної інформації, наголошує голова, допомагають добиватися успіху.

Проте не тільки туристськими цікавинками славна давня Умань. Про місто дізнається дедалі більше закордонного люду завдяки розвиткові міжнародних зв’язків. Нині уманці тісно співпрацюють із 18 містами-побратимами в Європі й Азії. Приваблюють туристів оновлені локації: Осташівська набережна та Центральна площа, фентезі-парк «Нова Софіївка» і музичні фонтани, лазерне шоу й музей доповненої реальності. А ще безліч фестивалів, форумів, молодіжних заходів.

Про тих, хто прийде завтра

У комплексі запланованих міським активом змін освітня галузь посідає одне з перших місць. Як освітянка Ірина Плетньова добре розуміє складність і важливість оновлення цієї галузі, адже вона пов’язана з вихованням та підготовкою тих, хто прийде на зміну нинішньому поколінню. Відчутні зміни вже відбуваються. За рахунок міського та обласного бюд­жетів вдалося реалізувати важливі програми. Саме за бюджетні кошти школи та дитячі садочки нині забезпечують усім необхідним. В Умані змогли вирішити питання, яке турбує багатьох батьків, — скасували так звані добровільні внески в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

Щоб забезпечити фінансування видатків на першочергові та невідкладні потреби закладів, відділ освіти опрацював звернення їхніх керівників і визначив загальну суму потреби в коштах, необхідну для придбання мийних та дезінфекційних засобів, господарчих товарів, обладнання, матеріалів для проведення поточних ремонтів приміщень та ділянок під час підготовки до нового навчального року, придбання канцтоварів для адміністрації та вихованців дошкільних навчальних закладів, часткову заміну іграшок, м’якого інвентарю. На ці потреби з міського бюджету надано 5 мільйонів 532 тисячі гривень. На заміну вікон усіх закладів освіти, облаштування внутрішніх туалетів, проведення капітальних ремонтів закладів освіти передбачено 2,1 мільйона гривень.

На виконання обласних програм «Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року» та «Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2021 року» на умовах співфінансування з обласним бюджетом (50/50) на загальну суму 3,2 мільйона гривень планують придбати набори робототехніки ЛЕГО, лінгафонні кабінети для навчально-виховних закладів. Освітня субвенція на засадах співфінансування з обласним бюджетом дасть змогу реалізувати багатьом навчальним закладам програму «Спроможна школа для кращих результатів».

Коли «Турбота» набуває нового значення

Зрозуміло, зауважує міський голова, багато зрушень на краще були б неможливими без активної допомоги колективу міського управління праці і соціального захисту населення. Завдяки професіоналізму начальника управління Галини Кучер у місті втілено багато прогресивних новацій, яким можуть позаздрити й інші. Тут створено розгалужену мережу закладів та установ, які надають соціальні й реабілітаційні послуги різним категоріям населення, особливу увагу приділено реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. Нині у міській територіальній громаді працюють три центри реабілітації — для дітей з інвалідністю «Пролісок», комплексної професійної реабілітації осіб з інвалідністю «Барвінок» та реабілітаційний комплекс для людей з особливими потребами. Вони забезпечують повний цикл реабілітації осіб з інвалідністю від народження і до останніх днів життя.

Послуги з оздоровлення, відпочинку надають у відділенні реабілітації, оздоровлення та відпочинку змішаного типу «Буг» на території бази відпочинку на річці Південний Буг у с. Ставки, Центрі дозвілля та відпочинку для дітей шкільного віку «Барвограй» за участю фахівців із соціальної роботи та студентів. Започатковано послуги з інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму в царині зеленого, історичного, релігійного туризму без обмежень, доступні всім.

Попри карантинні обмеження, вдалося спільно з Уманським міським товариством дружби із зарубіжними країнами та Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини реалізувати грантовий проєкт — проведення Міжнародного художнього симпозіуму-пленеру «Мистецтво без обмежень» за фінансової підтримки Українського культурного фонду в сумі 635,9 тисячі гривень.

Для створення додаткових можливостей незалежного способу життя людей з інвалідністю управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради спільного із благодійною організацією «Фонд родини Нечитайло» взяло участь у реалізації соціального проєкту «Соціальні перевезення Черкащини». За його підсумками управлінню подаровано автомобіль для надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю на візках та придбано на умовах співфінансування з уманською громадою ще один для перевезення інших маломобільних груп населення.

Жителі міста задоволені програмами соціального та медичного спрямування. Вони охоплюють соціальною підтримкою понад 25 тисяч осіб. Програми відповідно з потребами та новими реаліями доповнюють, актуалізують. Програму соціальної допомоги «Турбота», яка налічує 116 пунктів (35 із них передбачають фінансову підтримку, додаткові пільги, допомоги та інші соціальні гарантії жителям міста), розширено для надання додаткових пільг сім’ям загиблих на війні, учасникам АТО/ООС і внутрішньо переміщеним особам, їхнім дітям, волонтерам.

У круговерті щоденних справ Ірина Плетньова разом з депутатським активом прагне не випустити з поля зору головного, заради чого прийшла на цю неспокійну роботу, — інтересів людини. На погляд її колег і жителів міста, це їй вдається.