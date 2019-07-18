«Пишаюся тим, що живу з вами в одній країні, в один час. Держава для вас, спортсменів, замало робила. Ми хочемо це змінити — ставлення і до вас, і до спорту», — саме так Президент Володимир Зеленський звернувся до українських спортсменів, перебуваючи на державному підприємстві «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа». Він вручив державні нагороди членам юнацької збірної України (U-20) з футболу, які перемогли на чемпіонаті світу в Польщі, а також нагородив золотих медалістів ІІ Європейських ігор, на яких Україна посіла загальнокомандне третє місце.
У «Кончі-Заспі» Володимир Зеленський отримав інформацію про невеликі стипендії українських спортсменів і пообіцяв розв’язати цю проблему. «Стипендії збільшимо. Обов’язково допомагатимемо вам. Кажіть про проблеми — розв’язуватимемо», — цитує Президента його офіс. Глава держави оглянув інфраструктуру навчально-спортивного комплексу, зокрема відвідав зали спортивної гімнастики, важкої атлетики та греко-римської боротьби. Він ознайомився із планами реконструкції та технічного переоснащення комплексного ігрового залу, будівництва спеціалізованого сучасного спального корпусу, що відповідатиме потребам спортсменів з обмеженими можливостями, і спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу.
Президент ознайомився з умовами проживання спортсменів у гуртожитку на території комплексу. Під час розмови з генеральним директором Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа» Андрієм Крилюком та олімпійським чемпіоном Олегом Верняєвим він пообіцяв посприяти наданню житла спортсменам, які його потребують.
Володимир Зеленський перед міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим та президентом Національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою поставив завдання розробити стратегічний план, щоб Україна могла претендувати на проведення Олімпійських ігор. «Потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3—4 роки побудувати всю необхідну спортивну інфраструктуру, і тоді можемо виборювати право прийняти Олімпіаду. Маємо бути амбітними. Потрібно залучати інвестиції, щороку передбачати кошти в бюджеті на потрібні об’єкти», — наголосив Президент.
Сергій Бубка зазначив, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку, — це зимова Олімпіада у 2030 році чи літня у 2032-му. Він зауважив, що найбільш реалістично провести в нашій країні одні з наступних зимових чи літніх Юнацьких Олімпійських ігор.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»