З великих міжнародних спортивних подій неолімпійського року, що минув, особливо виокремлюються Х Всесвітні ігри (Вроцлав, Польща), чемпіонати світу: з водних видів спорту (Будапешт, Угорщина), фехтування (Лейпциг, Німеччина), легкої атлетики (Лондон, Великобританія), бо ксу (Гамбург, Німеччина) і відбірні матчі чемпіонату світу-2018 з футболу.
Найуспішніше українські атлети виступили на ювілейних Х Всесвітніх іграх у Вроцлаві — посіли п’яте місце серед 102 країн (з 10 золотими, 7 срібними і 8 бронзовими медалями). Позаду України опинилися, наприклад, такі сильні й успішні збірні, як США, Китай, Великобританія та Японія. До речі, на попередніх подібних змаганнях у Калі (Колумбія) наші були сьомими. Такій стабільності результатів можна тільки порадіти.
Сезон-2017 укотре довів світові: наша країна багата на спортивні таланти. Стосується це й відомих спортсменів, і молодих талантів. Після відносної невдачі в Ріо й тривалого відновлення, спричинених важкою травмою і операцією на руці, знову повернулася на звичний для себе чемпіонський рівень «золота» олімпійська медалістка Пекіна Ольга Харлан. Як і раніше, виблискують на великих міжнародних змаганнях переможці та призери Олімпіад, чемпіонатів світу та Європи, Кубків світу: у професійному боксі — Василь Ломаченко та Олександр Усик, у гімнастиці — Олег Верняєв та Ігор Радівілов, у біатлоні — Олена Підгрушна і Юлія Джима, в стрибках у воду — Ілля Кваша, на водних доріжках — Андрій Говоров, на борцівському килимі — Юлія Ткач. А весь спортивний світ у захваті від наших нових молодих і яскравих талантів: чемпіона світу і Європи 2017 року з боксу Олександра Хижняка з Полтавської області, одеситки Еліни Світоліної, яка буквально ввірвалася в десятку світової еліти жіночого тенісу, першого в історії України переможця Всесвітніх ігор з карате львівського адвоката Станіслава Горуни, срібного призера чемпіонату світу з легкої атлетики зі стрибків у висоту 19-річної Юлії Левченко, 16-річної київської школярки Дар’ї Білодід, що стала чемпіонкою Європи серед дорослих із дзюдо.
Днями лауреатів традиційного конкурсу «Підсумки спортивного року» визначила Асоціація спортивних журналістів України. «Найрізноманітніших думок і пропозицій (від місцевих спортсменів, тренерів, команд до добре відомих в Україні та світі атлетів, наставників колективів), як завжди, було більш ніж достатньо. Підбивати підсумки нам було цікаво, а іноді й неочікувано», — зазначається у прес-релізі АСЖУ.
Топ-десятка найкращих атлетів України 2017 року
♦ 1. Олександр Хижняк бокс
♦ 2. Ольга Харлан фехтування
♦ 3. Василь Ломаченко професійний бокс
♦ 4. Еліна Світоліна теніс
♦ 5. Марлос Ромеро Бонфин футбол
♦ 6. Олег Верняєв гімнастика
♦ 7. Юлія Левченко легка атлетика
♦ 8. Ілля Кваша стрибки у воду
♦ 9. Юлія Джима біатлон
♦ 10. Станіслав Горуна карате
♦ Найкращий тренер року — Олександр Хижняк, батько й особистий тренер чемпіона світу та Європи 2017 року з боксу Олександра Хижняка; Паулу Фонсека, головний тренер ФК «Шахтар» (Донецьк).
♦ Найкраща команда року — футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк).
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»