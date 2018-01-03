З великих міжнародних спортивних подій  неолімпійського року, що минув, особливо виокремлюються  Х Всесвітні ігри (Вроцлав, Польща), чемпіонати світу: з водних видів спорту (Будапешт, Угорщина), фехтування (Лейпциг, Німеччина), легкої атлетики (Лондон, Великобританія), бо ксу (Гамбург, Німеччина) і відбірні матчі чемпіонату світу-2018 з футболу.

Найуспішніше українські атлети виступили на ювілейних Х Всесвітніх іграх у Вроцлаві — посіли  п’яте місце серед 102 країн (з 10 золотими, 7 срібними і 8 бронзовими медалями). Позаду України опинилися, наприклад, такі сильні й успішні збірні, як США, Китай, Великобританія та Японія. До речі, на попередніх подібних змаганнях у Калі (Колумбія) наші були сьомими. Такій стабільності результатів можна тільки порадіти. 

Сезон-2017 укотре довів світові: наша країна багата на спортивні таланти. Стосується це  й відомих спортсменів, і молодих талантів. Після відносної невдачі в Ріо й тривалого відновлення, спричинених важкою травмою і операцією на руці, знову повернулася на звичний для себе чемпіонський рівень «золота» олімпійська медалістка Пекіна Ольга Харлан. Як і раніше, виблискують  на великих міжнародних змаганнях переможці та призери Олімпіад, чемпіонатів світу та Європи, Кубків світу: у професійному боксі — Василь Ломаченко та Олександр Усик, у гімнастиці — Олег Верняєв та Ігор Радівілов, у біатлоні — Олена Підгрушна і Юлія Джима, в стрибках у воду — Ілля Кваша, на водних доріжках — Андрій Говоров, на борцівському килимі — Юлія Ткач. А весь спортивний світ у захваті від наших нових молодих і яскравих талантів: чемпіона світу і Європи 2017 року з боксу Олександра Хижняка з Полтавської області, одеситки Еліни Світоліної, яка буквально ввірвалася в десятку світової еліти жіночого тенісу, першого в історії України переможця Всесвітніх ігор з карате львівського адвоката Станіслава Горуни, срібного призера чемпіонату світу з легкої атлетики зі стрибків у висоту 19-річної Юлії Левченко, 16-річної київської школярки Дар’ї Білодід, що стала чемпіонкою Європи серед дорослих із дзюдо.

Днями  лауреатів традиційного конкурсу «Підсумки спортивного року» визначила  Асоціація спортивних журналістів України. «Найрізноманітніших думок і пропозицій (від місцевих спортсменів, тренерів, команд до добре відомих в Україні та світі атлетів, наставників колективів), як завжди, було більш ніж достатньо. Підбивати підсумки нам було цікаво, а іноді й неочікувано», — зазначається у прес-релізі АСЖУ. 

Олександрові Хижняку-старшому й Олександрові Хижняку-молодшому торік було чим пишатися. Фото з сайту isport.ua

Топ-десятка  найкращих атлетів України  2017 року

♦ 1. Олександр Хижняк бокс

♦ 2. Ольга Харлан фехтування

♦ 3. Василь Ломаченко професійний бокс

♦ 4. Еліна Світоліна теніс

♦ 5. Марлос Ромеро Бонфин футбол

♦ 6. Олег Верняєв гімнастика

♦ 7. Юлія Левченко легка атлетика  

♦ 8. Ілля Кваша стрибки у воду

♦ 9. Юлія Джима біатлон

♦ 10. Станіслав Горуна карате

Найкращий тренер року — Олександр Хижняк, батько й особистий тренер чемпіона світу та Європи 2017 року з боксу Олександра Хижняка; Паулу Фонсека, головний тренер ФК «Шахтар» (Донецьк).

Найкраща команда року — футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк). 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»