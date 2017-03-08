Українці нині потребують позитивних емоцій. І саме спорт дає їм ці емоції. «Нам цьогоріч доведеться провести чимало турнірів: чемпіонат Європи зі стрибків у воду, чемпіонат світу з хокею, чемпіонат Європи з боксу. Ми працюємо для того, щоб сказати, що в Україні, попри російську агресію, все стабільно, тут можна проводити спортивні заходи. І ми хочемо, щоб українці частіше раділи перемогам наших спортсменів не лише за кордоном, а й удома», — такими емоціями поділився з журналістами один з найприскіпливіших уболівальників турніру міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

Як зазначає офіційний сайт вітчизняної Асоціації спортивної боротьби, українці не просто бажали перемогти на київському килимі — на кону був і статус першого номера у збірній, що дає право взяти участь у чемпіонаті Європи. Щоправда, й гості з двадцять однієї країни ставили за мету виступити якомога успішніше.

У підсумку в перший день із 12 комплектів медалей в активі України п’ять золотих нагород. Приємно, що три з них здобули представники нового покоління українських борців: перемогли Жора Абовян (греко-римський стиль, 59 кг), Олена Кремзер (вільна боротьба, 55 кг) і Андрій Яценко (вільний стиль, 57 кг).

Особливо відзначимо перемогу першого, адже вона одночасно стала дебютною в ролі тренера для прославленого українського борця Армена Варданяна, який торік завершив кар’єру спортсмена і взявся до тренерської роботи.

Крім молодих представників боротьби, піднімалися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани і досвідчені наші спортсмени: Дмитро Тимченко (греко-римська боротьба, 98 кг) і Алла Черкасова (вільна боротьба, 69 кг).

З інших результатів першого дня відзначимо раннє ураження в 1/8 фіналу представника греко-римської боротьби в категорії до 59 кг Дмитра Цимбалюка і програш на цій стадії одного з лідерів збірної України з вільної боротьби в категорії до 97 кг Павла Олійника. За такого розкладу хочеться, щоб якомога швидше після травми відновився Валерій Андрейцев.

Не можна не згадати скромний результат олімпійської чемпіонки зі США Хелег Маруліс, яка спробувала свої сили в категорії понад 60 кг і в підсумку вдовольнилася лише бронзовою медаллю.

Другий день змагань виявився не таким успішним для України, як перший. Зокрема, показали результати нижчі від очікуваних багато лідерів попереднього олімпійського циклу.

Передовсім це стосується срібного призера Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Жана Беленюка, що програв уже в першому раунді Олександрові Шишману, який надалі дійшов до фіналу і програв ще одному співвітчизникові Юрієві Шкрюбе.

Як розповів Жан Беленюк в інтерв’ю iSport.ua, він поки що не в оптимальній формі і цей рік розглядає більше як проміжний.

Задовольнявся бронзовою медаллю на київському турнірі і ще один учасник Олімпійських ігор у Ріо Олександр Чернецький. При цьому цікавим могла б вийти його сутичка за «бронзу» з молодим українцем Миколою Кучмієм, але той травмувався і на «бронзовий фінал» не вийшов.

Ще одна прикра травма завадила у фіналі нашому борцеві вільним стилем Василеві Шуптару, в якого після прийому суперника вилетіла колінна чашечка. З килима українця винесли на ношах.

У жінок порадували перемогами на турнірі досвідчена Юлія Ткач і молода екс-чемпіонка світу серед студентів Ірина Гусяк. Відзначимо і перемогу канадійки Еріки Вейбе — олімпійська чемпіонка підтвердила свій клас.

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»