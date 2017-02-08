Усі регламентні та організаційні питання до початку змагань буде вирішено. Про це заявив у понеділок віце-прем’єр-міністр — голова оргкомітету з підготовки та проведення в Україні ЧС-2017 В’ячеслав Кириленко, який разом з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим відвідав тренування української збірної на льодовій арені «Термінал» у Броварах, повідомляє Урядовий портал.
«Упевнений, що трибуни столичного Палацу спорту будуть заповнені вщерть, коли гратиме Україна. Крім цього, буде створено фан-зони в Києві та інших містах. Матчі транслюватимуть у прямому ефірі на Суспільному телебаченні. Хочу вас запевнити, що у квітні вся країна дивитиметься і вболіватиме за нашу рідну хокейну збірну», — сказав віце-прем’єр.
Він нагадав, що уряд передбачив 45 мільйонів гривень на ремонт столичного Палацу спорту, де проходитимуть змагання. В’ячеслав Кириленко прогнозує, що матчі чемпіонату світу відвідають щонайменше 50 тисяч уболівальників.
«Для нас важливо, щоб хлопці відчували підтримку всього українського народу і показали добрий результат. Україні дуже потрібні позитивні емоції, зокрема й від спорту», — наголосив В’ячеслав Кириленко.
Як відомо, чемпіонат світу з хокею у дивізіоні І (група А) проходитиме у Київському палаці спорту з 22 по 28 квітня цього року. Крім України, за підвищення у класі змагатимуться національні збірні Польщі, Угорщини, Австрії, Казахстану та Республіки Корея. Дві команди-переможниці потраплять до світової хокейної еліти.
За словами Ігоря Жданова, увага до спортивної події значна: вже 15% квитків на матчі продано до старту промо-кампанії. «Переконаний, що Палац спорту під час зустрічей за участі нашої збірної буде переповнено. І впевнений, наша команда проявить усі свої бійцівські та професійні якості, щоб гідно представити Україну, а рідні стіни та наша підтримка допоможуть у цьому», — наголосив Ігор Жданов.
Продаж квитків та абонементів усіх категорій на матчі чемпіонату світу з хокею 2017 року в Києві стартував минулої п’ятниці. Відбулося прогнозоване підвищення цін на квитки та абонементи. Нова цінова політика пов’язана із запланованим поетапним підвищенням цін на квитки всіх категорій. Та після тривалих обговорень оргкомітет чемпіонату ухвалив рішення залишити стартові ціни на квитки та абонементи до 15 лютого. А тим, хто встиг придбати квитки за новою ціною, обіцяють повернути різницю.
Ситуацію прокоментував віце-президент федерації, голова оргкомітету федерації з питань проведення чемпіонату світу Георгій Зубко: «Наша мета — надати змогу всій країні побачити справжнє шоу світового рівня на власні очі. Саме тому ми розпочали продаж квитків із ціни, яка доступна кожному, і залишаємо її незмінною до 15 лютого. Для нас дуже важлива думка уболівальників, саме тому ми відповідально підходимо до питання старту підвищення ціни на квитки й абонементи, яке заплановано розпочати одразу по завершенні акції», — повідомив він.
Георгій Зубко зазначив, що оргкомітет формував цінову політику, спираючись на дані, отримані із соціологічних опитувань та досліджень серед жителів різних міст України. Він поінформував, що організатори відповідально ставляться до питання формування спеціальних програм для школярів, учнів ДЮСШ, воїнів АТО та інших соціальних категорій і передбачають надання їм квитків для відвідування матчів чемпіонату світу.
А поки що підопічні Олександра Савицького візьмуть участь у міжнародному турнірі серії Єврочелендж у польському місті Катовіце, на якому конкуренцію господарям льоду складуть національні збірні України, Словенії та Італії.
Польща й Україна у квітні зустрінуться в Київському палаці спорту під час світової першості. А ось словенці з італійцями торік підвищилися в класі й готуються до чемпіонату світу в елітному дивізіоні, який у травні прийматимуть Париж та Кельн.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»