Цьогоріч Київський академічний театр ляльок святкує дев’яносторіччя. Цей поважний ювілей «Замок на горі» відзначатиме в кілька етапів. Один із них — проведення у столиці першого Київського міжнародного фестивалю театрів ляльок. Дійство під назвою Puppet.Up! триватиме з 30 вересня по 4 жовтня. Відкриватимуть захід урочисто. Кожен охочий зможе пристати до театралізованої міської ходи, головне — принести із собою улюблену ляльку і прокрокувати з нею від Європейської до Контрактової площі. Саме там о сьомій вечора відбудеться церемонія відкриття фестивалю. Киян і гостей столиці зустрічатиме вогняним шоу та ляльками-велетнями вечірнє шоу «Легенда про Київ».
За ці чотири дні всі небайдужі опівдні і по обіді зможуть безкоштовно подивитися вистави під дахом «Мушлі» в Маріїнському парку та на майданчиках Поштової площі і кількох парків: «Перемога», ім. Т. Шевченка, «Нивки», «Наталка», імені Інтернаціоналістів та Деснянського. Це своєрідні соціальні майданчики.
Організатори фестивалю — Київська міська державна адміністрація, Київський академічний театр ляльок, Всеукраїнська громадська організація «Український центр міжнародної спілки діячів театру ляльок «УНІМА-УКРАЇНА», Національна спілка театральних діячів України — очікують на історії від ляльок із понад 15 країн. До нас завітають Аргентина, Вірменія, Болгарія, Білорусь, Грузія, Іран, Ірландія, Канада, Колумбія, Німеччина, По ртугалія, Туреччина, Франція, Хорватія, Чилі, та інші. Обличчям України буде Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва з виставою «Уявно хворий», творча майстерня «Театр маріонеток» із «Червоною шапочкою», Київський муніципальний академічний театр ляльок на Лівому березі з виставою «Чому довгий ніс у слона», Хмельницький академічний обласний театр ляльок зі «Старою вітряницею». 90-річний «Замок на горі» показуватиме від себе «Як загинув Гуска».
Журі оцінюватиме режисуру, сценографію, музичне оформлення й авторську роботу учасників фесту. А ідея проекту невибаглива: привернути увагу киян до мистецтва лялькомовлення, ознайомити їх у такий спосіб із культурою Києва, а ще — налагодити творчі зв’язки з лялькарями-артистами з різних країн. Тенденції змінюються швидко навіть у ляльковому мистецтві. Саме тому на культурних сценічних майданчиках представлять усі види ляльок. Завдяки цьому глядачі побачать різноманітні способи показу вистав.
Представників ЗМІ Київський академічний театр ляльок запросив за кілька тижнів до старту фестивалю. Всю інформацію преса дізналася після перегляду прем’єри «Бременські музиканти» — зустріч із такою казкою сподобалася і дорослим, і малим. Говорили про жахливе, про чарівне та навіть геніальне. Зрозуміли, що кохання — то не жарти, що ніяка сила не спроможна зламати дружбу й віру.
Що можна сказати про вітчизняну ляльку? Вона осучаснилася, стала ще живішою і яскравішою. Вона заговорила делікатною, витонченою українською мовою, обросла друзями і вирішила перетворити звичайний Київ на Київ ляльковий.