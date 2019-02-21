У Миколаєві презентовано нову соціальну платформу «МрійДій», некомерційну та неполітичну організацію. Інтерес до креативного об’єднання висловили 150 городян, серед яких бізнесмени, керівники підприємств, депутати, громадські діячі — всі, кому не байдуже майбутнє міста.

Ініціатори створення платформи мають амбітну мету: зробити Миколаїв найкращим містом півдня України. Вони власним прикладом доводять, що підвищення комфорту міського життя можна досягти завдяки спільній діяльності городян та бізнесу.

— Зібрати бізнес заради шляхетних ідей дуже важко, та це вдалося зробити, — зазначає співорганізатор платформи директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В’ячеслав Симченко. — Радий, що колеги підтримали ідею нової організації, і вже найближчим часом формуватиметься опікунська рада «МрійДій» із впливових підприємців. Робочі групи платформи беруться за проекти, які можна втілити. Потрібно не сидіти на дивані чи писати в соцмережах, як усе погано, а зайнятися корисною справою.

Таких мрійників, як Симченко, виявилося чимало. На першій зустрічі вони презентували кілька проектів, з-поміж яких варіанти єдиного стилю зовнішньої реклами Миколаєва, парклет, майданчик для стритболу та світлові знаки для пішохідних переходів. Усі ідеї перебувають у стадії формування бюджету, пізніше загальним голосуванням учасників платформи буде обрано найкращий проект і профінансовано з коштів «МрійДій».

Саме в цьому підприємці бачать свою місію — визначати найкращі та найнеобхідніші для міста проекти, фінансувати їх, а згодом залучати інвестиції та, ймовірно, отримувати прибутки, надаючи певні преференції спонсорам проектів. Виходить подвійна вигода: городяни отримують соціально цікаві та важливі об’єкти, а бізнес — можливість розвиватися.

Засновник франчайзингової мережі ресторанів Костянтин Скоріні як один з організаторів платформи зазначив, що витрачає власні час і кошти заради того, щоб Миколаїв став комфортнішим у найкоротші терміни.

«Ми не тільки хочемо, а й можемо це зробити, — зазначає він. — Зробити те, до чого зазвичай не доходять руки у міста через розв’язання злободенних побутових проблем».

Директор мережі фітнес-центрів Максим Бревда наголосив, що створення платформи передбачає об’єднання людей зі спільними інтересами, цінностями і схожими намірами. Кожен з нас знає того, хто хотів би поліпшити щось у нашому місті, але поодинці це зробити неможливо. Саме тому ми вирішили об’єднати всіх, хто готовий щось змінювати навколо себе і життя в нашому місті.

Гість заходу урбаніст і ресторатор з Івано-Франківська Юрій Філюк, відомий не лише в Україні, а й за її межами підприємець, зазначив, що в Миколаєві зародився енергійний потужний рух, і він особисто готовий ділитися досвідом і напрацюваннями.

А один з організаторів платформи Шаміль Малачі заявляє, що «на самих мріях далеко не заїдеш» і потрібні люди, які діятимуть і вміють робити це ефективно.

На презентації зазначено, що в межах проекту «МрійДій» опрацьовуватимуть кілька напрямів. Важливо, що жоден проект, який реалізовано або реалізовуватимуть, жодним чином не пов’язаний із бюджетними грошима.

Усе здійснюватимуть за рахунок внесків учасників платформи. Серед головних напрямів — поліпшення інвестиційної привабливості міста, створення платформи для нетворкінгу і розвитку бізнесу, підготовка й реалізація проектів розвитку, благодійництво. Отже, миколаївські мрійники готові діяти та робити місто зручнішим, комфортнішим, красивішим.