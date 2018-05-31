Як і передбачали попередні прогнози, погода у травні була мінливою. Короткочасні дощі, помірне тепло вдень і нічна прохолода посприяли буйноцвіттю садовини. Горіхи, яблуні, вишні, черешні й сливи вкрилися рясною зав’яззю. Давно відомо: що у травні зійшло, відцвіло і зав’язалося — влітку гарно вродить. Щоправда, на садовину в цей час подекуди чатує небезпека — нічні приморозки. У цьому разі слід бути готовими до захисту майбутнього врожаю. Досвідчені господарі завжди тримають на ділянках запаси прілої соломи, трухлявої деревини. Нічне обкурювання димом оберігає сади від пошкодження приморозком.
У хліборобів власний метод турботи про майбутній урожай. Першого дня місяця, на який припадає релігійне свято Івана Довгого, вони проводять давній обряд. Удосвіта виходять у поле зі сплетеним із вербових гілок колесом. Катаючи його по межах, примовляють: «Котися, колесо, котися — нехай нива щедро колоситься!» Якщо день буде погожий — упродовж місяця йтимуть дощі. А якщо йтиме дощ, місяць буде посушливим. На червень припадає літній релігійний піст — Петрівка. Розпочинається він на другому тижні після Трійці й триває до свята Петра і Павла (12 липня). Це пора перших сінокосів. Піст пов’язаний з початком літньої спеки і закінченням торішніх запасів продуктів харчування. У Петрівку поповнюється вітамінний стіл. Редиску, салати, щавель, капусту, цибулю та іншу свіжу городину можна споживати щодня. На буряковому відварі, квасі готують холодні борщі. Дуже корисні в цей час полуниці, черешні, весняний мед.
У червні народні синоптики складають прогнози на майбутнє, спостерігаючи за станом погоди в такі дні релігійних свят: Устина й Харитона (14), Кирила (22), Онуфрія Сонцеворота (25).
У нашому національному фольклорі свято Устина й Харитона характеризується такими прислів’ями: «Устин тягне догори коноплі, а Харитон — льон», «Устин і Харитон жито квасять або красять», «Устин та Харитон плекають жито, а Лука — ярину». Ці та інші прислів’я дають зрозуміти, що старі люди за прикметами цього дня прогнозували майбутній урожай льону та хлібної ниви. Погожа днина обіцяла гарний урожай жита, а похмура або з дощем — щедрий ужинок яровини, збір конопель і льону.
На Кирила, в день літнього сонцестояння, земля віддає сонцю всю свою силу. Найдовший день і найкоротша ніч — 22 червня. Старі люди кажуть: «Кирило весну проводжає, а на осінь позирає». Якщо цього дня сонячна погода, осінь буде теплою, затяжною, зі щедрим урожаєм садовини.
Лагідним сонячним днем 22 червня 1941 року на нашу мирну землю вторглася гітлерівська навала. 10 мільйонів українців полягли у цій борні, 2,3 мільйона було вивезено на примусові роботи. Вшановуючи пам’ять жертв минулої війни, у скорботі пом’янімо й тих, кого втратили за час нинішнього спротиву російській агресії на сході України.
На Онуфрія Сонцеворота дівчата збирають польові квіти, плетуть із них віночки, прикрашають світлиці. Пелюстками маку, троянд натирають щічки, «щоб рум’янець не сходив з личка». Цього дня закінчується літнє сонцестояння, тривалість дня скорочується. Сонце повертає на зиму, літо на спеку, свідчить народна прикмета. Стабільне тепло має тривати до першого Спаса (19 серпня). Росяні ранки Онуфрієвого тижня — запорука гарного врожаю і теплої осені.
Нехай усі хороші прогнози і прикмети збуваються.
Павло ЛАРІОНОВ
для «Урядового кур’єра»
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1 червня— День захисту дітей; Всесвітній день батьків
3 червня—День працівників місцевої промисловості; День працівників водного господарства
4 червня—Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії; Початок Петрового посту
5 червня—Всесвітній день довкілля
6 червня—День журналіста України
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12 червня—День працівників фондового ринку; Всесвітній день боротьби проти застосування дитячої праці
13 червня—Міжнародний день поширення інформації щодо альбінізму
14 червня—Всесвітній день донора крові
15 червня—Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо літніх людей
17 червня—День медичного працівника; Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою
20 червня—Всесвітній день біженців
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25 червня—День моряка
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28 червня—День Конституції України