Миколаївська область — серед лідерів у країні за кількістю захворювань на вірусні гепатити. Найбільшу загрозу для життя становить гепатит С, перебіг якого у більшості випадків відбувається без симптомів і здатен маскуватися під різні хвороби. За оцінками ВОО­З понад два мільйони наших громадян хворіють на гепатит С. Тоді як офіційна статистика свідчить лише про 48 369 зареєстрованих випадків. Брак масового тестування та надійної системи епідеміологічного нагляду не дає змоги визначити справжній рівень захворюваності. На Миколаївщині до боротьби з ним долучилися й міжнародні благодійні організації.

Від недуги ніхто не застрахований

У реєстрі обласного гепатоцентру Миколаївської інфекційної лікарні перебувають майже три тисячі хворих на гепатит С, з яких — 31 дитина. За кошти Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування хворих на хронічні вірусні гепатити торік лікування отримали лише 92 пацієнти, а в першому півріччі лікуватимуть 48 хворих.

Проблема вірусного гепатиту стосується кожного. Інфікуватися можна під час переливання крові та інших медичних процедур, через нестерильні медичні та косметологічні інструменти, в тату-салонах, тобто майже всі ми перебуваємо в зоні ризику. Інфікувати здатна крапля крові. З’ясовується, що 95% людей, які хворіють на гепатити, навіть не здогадуються про свій діагноз, бо перебіг хвороби може відбуватися безсимптомно. Непомітно для людини переходить в хронічну стадію, а далі — цироз або рак. Тож громадські організації і лікарі закликають — дізнайтеся більше про гепатит, пройдіть тестування, ведіть безпечний спосіб життя!

Регіональний координатор всеукраїнської адвокаційної кампанії «Вимагаємо лікування!» в Миколаївській області Вікторія Лапшина зазначає, що впровадження сучасних методів тестування на наявність антитіл до ВГС останні два роки засвідчило зростання показників поширення вірусу, які поки не знайшли відображення в офіційній статистиці. Втім, чим раніше буде виявлено хворобу, тим більше шансів на повне одужання.

Про те, що обов’язково слід пройти тестування та здати додаткові маркери говорить завідувач гепатоцентру обласної інфекційної лікарні Ігор Пашков. «Усім раджу це зробити, отримати консультації лікарів, а за потреби стати на облік, — зазначає він. — Добре, що благодійні організації дають змогу зробити безкоштовно експрес-тестування, до речі, результати якого майже на 100% правильні. Адже розгорнуті дослідження на гепатит у нас поки роблять лише в приватних лабораторіях і за великі гроші».

Недешево, але виліковно

Лікування від гепатитів досить дороге. Під державні програми та програми фондів підпадають одиниці. Але є й добра новина, — гепатит уже давно виліковна хвороба. У 2015-му році в Україні було зареєстровано препарати прямої противірусної дії, які дають 90—95% одужання. Добрий ефект зафіксовано від впровадження Альянсом громадського здоров’я програми лікування препаратом нового покоління софосбувіром, який для України продають за найнижчою у світі ціною. За програмою Альянсу курс лікування отримали майже дві тисячі українців.

Ті, хто не підпадає під дію програми, шукають самі вихід із ситуації. Один із хворих на гепатит С розповів, що в Єгипті можна самостійно придбати препарат за 350 доларів. Щоправда, вживати його на власний страх і ризик. Ще один колишній пацієнт інфекційної лікарні підприємець Дмитро розповів свою історію. «Якось мені стало зле, — розповідає чоловік, — пройшов обстеження, здав аналізи. Результат приголомшив. Виявлено позитивну реакцію на гепатит В. Здавалося, життя завершено. І це при тому, що ніколи не вживав наркотиків, вів здоровий спосіб життя. Звернувся до інфекційної лікарні, пройшов курс лікування, нині повністю одужав. Утім, найбільший ефект в моєму випадку був навіть не від дорогих препаратів, а від жорсткої дієти, якої дотримуюся й нині. Тож гепатит виліковний, переконався особисто».

Часто навіть ті, хто дізнався про інфікування, не мають змоги лікуватися та витрачати значні кошти. Хворіють самі, інфікують інших. Найбільше таких пацієнтів серед ВІЛ-інфікованих, в яких гепатит С — супутнє захворювання. «Миколаївська область посідає третє місце серед областей України з найвищими показниками хворих на ВІЛ-інфекцію та наркотичну залежність, — зазначає Наталія Куркіна, лікар-інфекціоніст Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг. — У нас на обліку перебуває понад півтори тисячі пацієнтів із ВІЧ та гепатитом С. З них повністю обстежено лише 50 хворих через недешеві послуги. Торік з допомогою Альянсу від гепатиту С у нас пролікували дев’ять осіб. Дуже сподіваємося, що заявлені наміри міжнародних організацій будуть реалізовані. Йдеться про лікування тисячі хворих».

Нещодавно в Миколаєві Міжнародна гуманітарна медична організація «Лікарі без кордонів» презентувала свій план лікування 1000 людей із гепатитом С у Миколаївській області. За словами глави місії MSF в Україні Марка Волша, високий рівень поширеності ВІЛ у Миколаївській області був вирішальним чинником. «Мета проекту, — зазначив він, — знизити рівень поширення вірусу, забезпечити ефективне лікування та психологічну підтримку пацієнтів. MSF надасть безкоштовні медикаменти та консультуватиме їх. Ми також побачили готовність обласної та міської влади, а також мережі активних та досвідчених громадських організацій, підтримати нас».