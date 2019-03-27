27 БЕРЕЗНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТЕАТРУ
, «Урядовий кур’єр» (фото автора)
У професійне свято творчий колектив Тернопільського академічного драмтеатру ім. Тараса Шевченка прийде до глядача з новою виставою «Вуйцьо з крилами». Автор її їхній колега — завідувач літературно-драматичної частини Закарпатського музично-драматичного театру ім. братів Шерегіїв Олександр Гаврош. Твір написано за мотивами оповідань Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами». Щоправда, персонажі живуть на українській землі, мають власні проблеми-клопоти, болі й радощі, в яких сумне перемішується зі смішним.
В Ужгороді ця вистава з’явилася торік, тепер її побачить тернопільський глядач. Але режисер-постановник народний артист України Олег Мосійчук зазначає, що «сама п’єса буде відмінна від авторської». Жанр її визначив як комедія-притча. Його хвилюють ті п’єси, в яких є душа, біль. «Вуйцьо з крилами» — саме така. Режисер переконаний: ті, хто прийде на прем’єру, не розчаруються. У виставі зайнятий весь творчий склад театру, а сюжет цікавий, дуже яскраво окреслені характери персонажів.
«Тут немає глибокої філософії, яку треба розшифрувати, — ділиться думками Олег Мосійчук. — Тут усе настільки просто, звично й водночас геніально. Гадаю, багато хто з глядачів пізнає й себе у персонажах».
Усі ми прагнемо життєвої окриленості. У головного героя Івана (заслужений артист України Микола Бажанов) крила обрубані, він змушений їздити на заробітки, не все складається, як бажається-мріється. Якось у його селі з’явився Невідомий (артист Євген Лацік), точніше, впав із неба. Крилатий. І це янгол. Але його крила недужі, слабкі, він не може піднятися у височінь. Зворушлива сцена зустрічі Невідомого із Христинкою, дівчиною на інвалідному візку (акторка Оксана Яцишин). І хоч янголик розмовляє незвичною їй небесною мовою, Христинка розуміє її стражденною душею, переповненою любов’ю-турботою до ближнього. Вона годує янгола кашкою, аби він не захворів, ладна віддати йому дороге для неї синє пальтечко, щоб небесний гість зробив собі «тепліше кубелечко». І найголовніше — змушує його розробляти свої крильця («Інакше як ти полетиш?!»). Крім того, готова пробувати з янголиком літати.
Образ Невідомого-Янгола режисер-постановник трактує як віру. Якщо ця віра є, у світі творяться дива. «Янгол у нас дуже світлий, це пляма того світла, посланого нам, щоб ми змінили щось у власному житті», — твердить Олег Мосійчук. Євген Лацік додає, що його Невідомий спонукає всіх інших персонажів замислитися над власним життям, змінитися, повірити в диво. Оксана Яцишин — молода акторка, роль Христинки для неї перша велика робота.
Чи підніметься на ноги Христинка, чи полетить у небо янголик? Запитання, на яке режисер-постановник не відповів. Мені ж гадається, що буде все гаразд, інакше не буде дива. За музичне оформлення «Вуйця з крилами» взявся сам режисер-постановник. Зведений хор села Кривохатки, де відбувається дія вистави, виконає, скажімо, «Птахоподібну» Дзідзя. Той хор виступає з гаслом «Добро забуяло у наших серцях». Чи забуяє ж у душах глядачів нова вистава тернопільського театру, знатимемо вже незабаром.