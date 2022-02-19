Буремні 1990-ті роки асоціюються з рекетом, розбірками, шантажем, підпалами, поділом територій між різними кримінальними угрупованнями. Атрибутами того часу стали вишневі «дев’ятки», «бумери», бейсбольні битки, спортивні костюми, плакати зі Шварценеггером і Сталлоне. Це складний період життя нашої країни, і хоч як прикро, деякі його відголоски відчуваємо й нині.

Тема 1990-х не дуже популярна серед режисерів. А у знятих стрічках простежується певна романтизація бандитського життя. Олег Сенцов обрав інший шлях — він розповів історію од­нієї людини, прибравши будь-які елементи романтизму, показав життя героя таким, яким воно було.

Про сюжет

Жив у невеликому місті хлопчина, і звали його Вова. Як усі хлопці, він час від часу бився на вулиці, але вже тоді вирізнявся силою й особливою жорстокістю. Він подорослішав, пережив армійську службу в Афганістані і став авторитетом «на районі». У нього вже своя бригада, яка тероризує бізнесменів, пропонує їм «дах», а ті що відмовляються, мають великі проблеми. Уже тоді він стає відомим у кримінальних колах як «Носоріг» (актор Сергій Філімонов).

Носоріг думає тільки про себе і про задоволення власних потреб, щоправда, не забуваючи про друзів. Золоті ланцюжки, машини, телефони, дівчата, одяг — у нього є все. Він навіть одружується, й у нього народжується дочка. Чи це змінює його? Ні. Шантаж, розстріли, розбій, секс, п’яні гулянки в лазнях — все це залишається. Тільки на одного бандита завжди знайдеться інший, який не пробачає старих образ. Якщо він не може дотягнутися до Носорога, то підлаштовує ДТП, де гинуть його дружина і донька.

Що залишається Носорогу? Правильно: помста. Він розстрілює чорний «мерседес», де мав би їхати його кривдник. Але хто був на задньому сидінні, глядач дізнається тільки тоді, коли додивиться стрічку до кінця.

Протягом фільму головний герой спілкується з «людиною в чорному» (Євген Черніков), пробує самому собі пояснити, чому він став таким, яким став.

На відміну від колег режисер Сенцов не романтизує описаний час і не ностальгує за ним (кадр з фільму). Фото з сайту radiosvoboda.org

Про враження

Фільм «Носоріг» ще 2012 року виграв на третьому пітчингу Держкіно. Тоді державне фінансування становило 3,9 мільйона гривень — 50 відсотків загального заявленого кошторису картини. Через анексію Криму та ув’язнення Олега Сенцова роботу над фільмом довелося відкласти. Відновили її 2019-го. Створення стрічки підтримали фінансово кілька організацій,  зокрема Держкіно, кінофонд Ради Європи «Єврімаж», Польський кіноінститут, німецький кінофонд Medienboard Berlin-Brandenburg.

Кримінальна драма «Носоріг», звісно, знайде свого глядача. Але деякі моменти все-таки здаються незакінченими. Не зрозуміла сюжетна лінія стосунків Носорога і його матері та сестри. А ще як із ранами на ногах головний герой легко втікає з лікарні?

Можливо, якби «Носоріг» вийшов на екрани 2014 року, його сприймали б по-іншому. Нині, коли ми живемо у стані війні з РФ, чуємо і бачимо, скільки воїнів гине, нам показують, як військовий розстрілює людей, а підлітки знущаються з однолітків, наші емоції трохи притупилися. І стежачи за історією

Володі-Носорога, хочеться побачити не розбій, трупи, насилля, тобто реальність 1990-х, а історію, яка надихала б, давала віру в майбутнє. Але «Носоріг» — це інше кіно про той період в історії країни, де погані хлопці ніколи не стануть хорошими.

Слово режисеру

Гра акторів вражає. Важко навіть уявити, що більшість із них — не професіонали. Зокрема виконавець головної ролі Носорога Сергій Філімонов — громадський діяч.

«Носоріг — це збірний персонаж. І я розумів, що серед професійних акторів, які б могли зіграти цю роль, нікого не бачив. Тому почали шукати серед непрофесіоналів: колишніх військових, в’язнів, спортсменів. Серед тих, хто здобув певний негативний досвід, тримав зброю в руках, бачив смерть, жив на вулиці. Саме це зчитується з їхніх облич. Було багато претендентів, і Сергій Філімонов не був серед фаворитів. Але завдяки наполегливій праці він показав, що швидко прогресує як актор, набрав необхідну вагу й у фінальному кастингу переміг.

Зазначу, що кастинг тривав пів року, й ми дуже ретельно підбирали акторів на кожну роль. Часом професійним акторам було складно працювати зі мною — вони не розуміли, навіщо знімати по 40 дублів. Але коли глядач дивиться кіно, то він не розуміє, хто професіонал, а хто ні. Це найкращий для мене комплімент, як для режисера», — розповідає Олег Сенцов.

На пресбрифінгу з режисером стрічки та продюсером Денисом Івановим повідомили, що американська платформа Netflix придбала права на онлайн-показ фільму «Носоріг» (Rhino) і демонструватиме його наприкінці весни.

«Жодних інших деталей не можемо повідомити, але ми щасливі, що стрічка не тільки в локальному контексті. Це не лише наша історія, це кримінальна драма, яка має певний світовий масштаб, і Netflix вбачає в ній певний потенціал», — зауважив Денис Іванов.