Буремні 1990-ті роки асоціюються з рекетом, розбірками, шантажем, підпалами, поділом територій між різними кримінальними угрупованнями. Атрибутами того часу стали вишневі «дев’ятки», «бумери», бейсбольні битки, спортивні костюми, плакати зі Шварценеггером і Сталлоне. Це складний період життя нашої країни, і хоч як прикро, деякі його відголоски відчуваємо й нині.

Тема 1990-х не дуже популярна серед режисерів. А у знятих стрічках простежується певна романтизація бандитського життя. Олег Сенцов обрав інший шлях — він розповів історію од­нієї людини, прибравши будь-які елементи романтизму, показав життя героя таким, яким воно було.

Про сюжет

Жив у невеликому місті хлопчина, і звали його Вова. Як усі хлопці, він час від часу бився на вулиці, але вже тоді вирізнявся силою й особливою жорстокістю. Він подорослішав, пережив армійську службу в Афганістані і став авторитетом «на районі». У нього вже своя бригада, яка тероризує бізнесменів, пропонує їм «дах», а ті що відмовляються, мають великі проблеми. Уже тоді він стає відомим у кримінальних колах як «Носоріг» (актор Сергій Філімонов).

Носоріг думає тільки про себе і про задоволення власних потреб, щоправда, не забуваючи про друзів. Золоті ланцюжки, машини, телефони, дівчата, одяг — у нього є все. Він навіть одружується, й у нього народжується дочка. Чи це змінює його? Ні. Шантаж, розстріли, розбій, секс, п’яні гулянки в лазнях — все це залишається. Тільки на одного бандита завжди знайдеться інший, який не пробачає старих образ. Якщо він не може дотягнутися до Носорога, то підлаштовує ДТП, де гинуть його дружина і донька.

Що залишається Носорогу? Правильно: помста. Він розстрілює чорний «мерседес», де мав би їхати його кривдник. Але хто був на задньому сидінні, глядач дізнається тільки тоді, коли додивиться стрічку до кінця.

Протягом фільму головний герой спілкується з «людиною в чорному» (Євген Черніков), пробує самому собі пояснити, чому він став таким, яким став.

Про враження

Фільм «Носоріг» ще 2012 року виграв на третьому пітчингу Держкіно. Тоді державне фінансування становило 3,9 мільйона гривень — 50 відсотків загального заявленого кошторису картини. Через анексію Криму та ув’язнення Олега Сенцова роботу над фільмом довелося відкласти. Відновили її 2019-го. Створення стрічки підтримали фінансово кілька організацій, зокрема Держкіно, кінофонд Ради Європи «Єврімаж», Польський кіноінститут, німецький кінофонд Medienboard Berlin-Brandenburg.

Кримінальна драма «Носоріг», звісно, знайде свого глядача. Але деякі моменти все-таки здаються незакінченими. Не зрозуміла сюжетна лінія стосунків Носорога і його матері та сестри. А ще як із ранами на ногах головний герой легко втікає з лікарні?

Можливо, якби «Носоріг» вийшов на екрани 2014 року, його сприймали б по-іншому. Нині, коли ми живемо у стані війні з РФ, чуємо і бачимо, скільки воїнів гине, нам показують, як військовий розстрілює людей, а підлітки знущаються з однолітків, наші емоції трохи притупилися. І стежачи за історією

Володі-Носорога, хочеться побачити не розбій, трупи, насилля, тобто реальність 1990-х, а історію, яка надихала б, давала віру в майбутнє. Але «Носоріг» — це інше кіно про той період в історії країни, де погані хлопці ніколи не стануть хорошими.

Слово режисеру

Гра акторів вражає. Важко навіть уявити, що більшість із них — не професіонали. Зокрема виконавець головної ролі Носорога Сергій Філімонов — громадський діяч.

«Носоріг — це збірний персонаж. І я розумів, що серед професійних акторів, які б могли зіграти цю роль, нікого не бачив. Тому почали шукати серед непрофесіоналів: колишніх військових, в’язнів, спортсменів. Серед тих, хто здобув певний негативний досвід, тримав зброю в руках, бачив смерть, жив на вулиці. Саме це зчитується з їхніх облич. Було багато претендентів, і Сергій Філімонов не був серед фаворитів. Але завдяки наполегливій праці він показав, що швидко прогресує як актор, набрав необхідну вагу й у фінальному кастингу переміг.

Зазначу, що кастинг тривав пів року, й ми дуже ретельно підбирали акторів на кожну роль. Часом професійним акторам було складно працювати зі мною — вони не розуміли, навіщо знімати по 40 дублів. Але коли глядач дивиться кіно, то він не розуміє, хто професіонал, а хто ні. Це найкращий для мене комплімент, як для режисера», — розповідає Олег Сенцов.

На пресбрифінгу з режисером стрічки та продюсером Денисом Івановим повідомили, що американська платформа Netflix придбала права на онлайн-показ фільму «Носоріг» (Rhino) і демонструватиме його наприкінці весни.

«Жодних інших деталей не можемо повідомити, але ми щасливі, що стрічка не тільки в локальному контексті. Це не лише наша історія, це кримінальна драма, яка має певний світовий масштаб, і Netflix вбачає в ній певний потенціал», — зауважив Денис Іванов.