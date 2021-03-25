Ця недуга входить в десяток найсмертельніших у світі. За даними ВООЗ, до 2030 року діабет буде на сьомому місці в цьому списку. Своєчасна діагностика може врятувати мільйони життів, адже перебіг захворювання часто безсимптомний, і багато людей дізнаються про нього лише після серйозних ускладнень. Для підвищення рівня знань про діабет і проведення масової перевірки співвітчизників на це захворювання громадська організація «Асоціація лідерів сталого розвитку» ініціювала всеукраїнську програму «Врятуй собі життя — перевірся на діабет».

Подолати страх

Нині у світі на цукровий діабет хворіють понад 425 мільйонів осіб, в Україні таких більш як 1,3 мільйона, а ще понад мільйон людей не знають, що живуть із цією недугою. Востаннє скринінг на діабет у нас проводили 2012 року. Відтоді інтерес до проблеми зменшився, наголошують експерти. Проте за даними Міжнародної діабетичної федерації, найбільші ускладнення внаслідок COVID-19 мають саме хворі на цукровий діабет.

«Ми навіть не маємо чіткої статистики кількості хворих. Понад мільйон українців не знають, що живуть із діабетом. Тому пояснюємо людям, що увага до власного здоров’я — це характерна риса сучасної освіченої людини. Участь в таких акціях має стати звичною. Іноді потрібно просто подолати страх і навчитися приборкувати хворобу заради себе і рідних. Ми хочемо бачити серед учасників проєкту всі великі компанії з різних галузей, бо тільки разом можна досягти нашої мети», — каже голова Асоціації лідерів сталого розвитку Олена Зубарєва.

За її словами, мета проєкту — об’єднати бізнес, владу, суспільство і ЗМІ задля розв’язання важливих соціальних проблем. Головна ідея полягає в залученні компаній до проведення експрес-тестів працівникам, жителям різних за чисельністю населених пунктів, представникам бізнесу та іншим категоріям громадян. Підтримати цю ініціативу пропонують і фармацевтичним компаніям.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що на забезпечення хворих на діабет держава витрачає значні кошти. «Торік у бюджеті було передбачено на це 1,2 мільярда гривень. Цього року в першому півріччі надано 867 мільйонів гривень субвенцій на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та хворих на нецукровий діабет. А з липня 2021-го інсулін увійде до переліку лікарських засобів, що підлягають реімбурсації в межах Програми медичних гарантій НСЗУ. Однак через збільшення захворюваності на діабет необхідно проаналізувати доцільність підтримки держави профілактичних заходів, зокрема проведення повноцінного скринінгу на державному рівні. Для ухвалення такого рішення можуть бути корисні й підсумки цієї акції, ініційованої громадськістю», — упевнений Михайло Радуцький.

Державні програми з раннього скринінгу, профілактики діабету та його ускладнень є в більшості європейських країн. Однак у них працюють не лише державні медичні програми з надання висококваліфікованої медичної та психологічної допомоги, а й ті, які мотивують пацієнтів вчитися жити з діабетом.

«Ми повинні об’єднатися, щоб змінити ситуацію в Україні на краще і спрямувати зусилля на своєчасну профілактику, ранню діагностику, сучасні методи лікування та ефективний контроль діабету», — наголошує голова фонду «Діабетик» Наталія Власенко.

Плече підставляють партнери

Матеріали для тестів: тест-смужки, глюкометри, медичні халати, атрибутику — вчасно безплатно доставлятимуть у будь-яку точку країни. Про це подбає провідний сервіс із пошуку і доставки лікарських засобів Liki24.com, який став партнером ГО «Асоціація лідерів сталого розвитку» у проєкті.

«Ми підтримали цю ініціативу, бо знаємося на доставці ліків та інших товарів з аптек. Наш сервіс співпрацює з понад 5 тисячами аптек у всій Україні. Надаємо інформацію про наявність та ціни 70 тисяч ліків, товарів для догляду, косметики, виробів медичного призначення і допомагаємо користувачам отримати їх за оптимальною ціною, збираючи медикаменти для відправлень з різних аптек. Партнерство — це головний принцип, що нас єднає. Кожен додає у спільну справу те, що вміє робити найкраще. Так народжується національний проєкт», — переконаний Антон Авринській, засновник та керівник сервісу Liki24.com.

А медичний онлайн-хаб Doc.ua долучиться до проведення інформаційної кампанії з лікування діабету та особливостей перебігу COVID-19 у людей з таким захворюванням. Буде спеціальна сторінка на сайті Doc.ua із рекомендаціями лікарів і переліком необхідних досліджень для тих, хто опинився в зоні ризику чи має підвищений рівень глюкози у крові, після проведення масового тестування.

«Ми запрошуємо до участі в проєкті спеціалістів із бази Doc.ua, що нині налічує більш як 13 тисяч лікарів, і забезпечимо їх усім необхідним у межах проєкту», — зазначив засновник та СЕО медичного онлайн-хабу Doc.ua Сергій Казанцев.

Ще одним партнером всеукраїнського тестування на діабет стала провідна компанія з утилізації медичних відходів ТОВ «НВК «УкрЕкоПром».