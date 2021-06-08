Агресивно дика реакція російської сторони на, здавалося б, таку просту річ, як футбольна форма нашої збірної на цьогорічному Євро-2020, вкотре підтверджує доконаний і давно усвідомлений факт: ми не один народ! У нас не те що не схожі, а кардинально відмінні ментальності, цінності, світосприйняття.

Українці живуть власним розумом і світоглядом, що й припікає час до часу імперським адептам з Кремля. Як у чорта від святої води чи ладану, «за порєбріком» починає шкварчати від кожного прояву української самоідентичності. А вплив гасел «Слава Україні!» та «Героям слава!» взагалі можна порівняти з обрядом екзорцизму.

Робимо своє попри все

Чергове вигнання імперських бісів сталося після презентації форми нашої команди, представленої у трьох кольорових варіантах: жовтому, синьому й білому. Та не стільки це вразило російську спортивну й політичну верхівку. А те, що українці вкотре скрутили дулю в бік залісся, зобразивши згадані національні гасла на футболках і позначивши Крим саме українською територією. Згідно з усіма міжнародними нормами й резолюціями ООН.

І потекли з півночі чергові селеві потоки бруду, брехні, фейків та інсинуацій. Нас укотре звинуватили в нацизмі, фашизмі, посяганні на територіальну цілісність РФ та всіх інших смертних гріхах, які лишень можливі в цьому світі. Цитувати вислови депутатів держдуми чи одіозної танцюристки з тамтешнього МЗС немає ані місця на шпальті, ані елементарного бажання повторювати чорноротих кремлівських блазнів.

Хочеться лише принагідно запитати в цих неадекватів: 70 років кричати на кожному кроці «Слава КПРС!», набиваючи оскому цим остогидлим пропагандистським гаслом на плакатах, то було нормально? Тоді вам нацизмом не тхнуло?

Та попри зусилля недоброзичливих воріженьків, Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) відкинув їхні спроби дискредитувати Україну напередодні чемпіонату, схваливши форму нашої збірної для виступу на чемпіонаті Європи з футболу.

«Футболку національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджено УЄФА відповідно до застосовних правил щодо екіпірування», — цитує УНІАН текст офіційного рішення. І обриси Криму на цій формі залишаться нагадуванням агресорові, хто в кого окупував і анексував території.

«Національна збірна Україна виступатиме на Євро-2020 в новій — особливій формі, — написав на своїй сторінці у фейсбуці президент Української асоціації футболу Андрій Павелко. — Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою й усіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну. Де на «Слава Україні!» відповідають гаслом «Героям слава!» і яке тепер також буде на формі та надихатиме наших футболістів на нові перемоги. Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони битимуться за всю Україну. А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі. Це надзвичайно важливо і для футболістів, які дуже хвилюються і мріють виступити якнайкраще на Євро-2020, і для мільйонів наших уболівальників, які вірять у команду Андрія Шевченка. Футбол і національна збірна єднають Україну! Слава Україні!»

Окремо на адресу московських «експертів» можна порадити ліпше перейматися допінговими скандалами. Бо саме через них російських спортсменів справедливо позбавлено олімпійських нагород, можливості виступати на міжнародних змаганнях під державним прапором, гімну та іншої національної атрибутики. А саме це для спортсмена найбільша ганьба в кар’єрі і на весь світ. А ось нам не соромно за зображення на нашій формі контурів нашої держави. Тож, як той казав, заздріть тихо.

Обманки видно всім

Доступну для політичних невігласів форму відповіді на нікчемні закиди з Кремля обрав політолог Тарас Березовець. Він, навпаки, подякував офіційній і сумнозвісній представниці російського МЗС: «Ми вже точно знаємо, до якої збірної на Євро-2020 буде прикуто максимальну увагу і чия форма буде найпопулярнішою. Хороша форма, одне слово. Треба брати! А Крим — то Україна. Хоч що б там собі самонавіювали у Кремлі. Обманка — вона і в Криму обманка».