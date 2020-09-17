На мапі України не відразу знайдеш Чаплинку —— невелике степове селище на півдні Херсонщини, неподалік теперішнього кордону нашої держави із тимчасово окупованим Кримом. Нині воно випалене сонцем, висушене гарячими вітрами, та люди, що живуть у цій місцині, звиклися з обставинами й узвичаєно трудяться на рідній землі. Вони першими з-поміж сусідів зрозуміли можливості реформи і створили об’єднану територіальну громаду, а отримані в результаті фінансової децентралізації кошти вклали в розширення соціальної сфери, добробут сіл, що згуртувалися довкола селища.
А дізнався широкий загал про новації чаплинських реформаторів наприкінці минулого року, коли в Мінрегіоні підбивали підсумки популярного серед вітчизняної регіональної медіаспільноти всеукраїнського конкурсу журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади». Тоді дипломанткою цього творчого суперництва стала наша колега з Херсонської обласної газети «Новий день» Олена Нечипуренко, яка ґрунтовно проаналізувала економічний аспект діяльності нової Чаплинської ОТГ. Тож читачі змогли самі зрозуміти, в чому переваги такого об’єднання.
Професійне журі конкурсу торік відзначило ще одного журналіста з Херсона Олега Батурина, який досліджував процеси становлення Каланчацької ОТГ, де навчилися рахувати гроші, й Наталію Усенко з Черкас за публіцистичну статтю про оздоровлення раніше безперспективних сіл, що отримали стимул до розвитку у складі Набутівської ОТГ.
Ці приклади свідчать, що в сільській глибинці, на віддалених від столиці територіях, куди поки ще не дійшов інтернет, друковані ЗМІ поряд з іншими сучасними формами поширення інформації виконують важливу функцію з підтримки реформаторських дій вітчизняного уряду. І помиляється той, хто недооцінює їхнє значення. Як виявляється, живуть і досі давні традиції нашого народу, який у всі часи сприймав українську журналістику як просвітництво, з пієтетом ставився до друкованого слова, коли воно правдиве, пристрасне, обґрунтоване.
Нині Міністерство громад і територій закінчує приймати заявки на цьогорічний журналістський конкурс. Зі зрозумілих причин час подання трохи скоротили. Та попри це, він істотно відрізнятиметься від чотирьох попередніх передовсім масштабністю й різноплановістю подій. Бо призначені на 25 жовтня чергові вибори до місцевих рад небезпідставно пов’язують із завершенням вкрай важливої для суспільства реформи з децентралізації. На фінішній прямій —— створення міцного підґрунтя для територіальної організації влади у країні шляхом об’єднань дрібних громад у самодостатні ОТГ, укрупнення районів і запровадження ефективнішого представництва держави на територіях.
І хоч тематичними пріоритетами для ймовірних учасників цьогорічного конкурсу залишаються підсумки реформи та її переваги, фінансова децентралізація і ресурсна підтримка місцевого самоврядування, зростання спроможності ОМС у наданні адміністративних послуг громадянам, найкращі практики соціально-економічного розвитку територій, їхня відповідність євростандартам і світовим трендам, у фокусі медіа спільноти, вочевидь, буде і значно ширше коло проблем.
До речі, призовий фонд конкурсу (а це майже 200 тисяч гривень) традиційно забезпечує Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні». Тож нехай переможуть найталановитіші!
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»