Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади виходить на новий рівень і потребує комплексного оновлення законодавства у сфері державної регіональної політики. Ідеться зокрема про розроблення й ухвалення відповідних законодавчих актів, спрямованих на вдосконалення адміністративно-територіального устрою базового та субрегіонального рівнів, укрупнення районів у межах областей.
Також на часі оптимізація діяльності місцевих державних адміністрацій, усунення дублювання їхніх повноважень з повноваженнями сільських, селищних і міських рад об’єднаних територіальних громад та їхніх виконавчих органів на території районів, межі яких повністю збігаються з межами ОТГ.
Про це йшлося вчора під час круглого столу з питань реформи місцевого самоврядування, який відкрив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Прем’єр запропонував обговорити і закріпити на законодавчому рівні нові принципи побудови адміністративно-територіального устрою України, який стимулював би розвиток територій і зберігав баланс повноважень органів місцевого самоврядування та державного контролю.
Глава уряду нагадав, що в листопаді він ініціював створення робочої групи з напрацювання оновленої концепції реформи і змін до Конституції. «Є час, коли реформи треба генерувати, потім упроваджувати, а згодом і захищати. Незворотності в децентралізації поки що немає. Вона тримається на лідерських позиціях. І я буду першим, хто захищає реформу. Але потрібно, щоб захищало і законодавство», — сказав Володимир Гройсман.
Що пропонує уряд? Як пояснив Прем’єр-міністр, ідеться про формування трирівневої структури: громада, район, регіон. «Ефективна система самоврядування, фінансові гарантії й формування інституту префектів, а саме державного нагляду і контролю. Баланс повноважень та відповідальності має бути збережений», — сказав Володимир Гройсман.
Ефективність системи самоврядування передбачає формування спроможних рад і виконавчих комітетів. Фінансова самодостатність — закріплення принципів повсюдності, субсидіарності й адекватності повноважень наявним фінансовим ресурсам. А префект стане представником державної влади на території, отже, відповідатиме за координацію й комунікацію центральної влади з місцевим керівництвом, упровадження державних програм і державної політики на місцях, а також стежитиме за відповідністю актів місцевої влади принципам Конституції та законодавства країни.
«Це буде гарантією нових можливостей і незворотності реформи. А гаяти час, бо керівники районів чи областей блокують створення ОТГ тільки тому, що хтось пригрів тепле місце, неприпустимо», — сказав Володимир Гройсман.
Темп змін на місцевому рівні відзначають не тільки 9 мільйонів українців, які проживають в об’єднаних громадах, а й партнери нашої держави. Надійним партнером вітчизняних урядовців на шляху децентралізації управління виступає Рада Європи. Про це говорив голова Офісу Ради Європи в Україні, представник Генерального секретаря РЄ з питань координації програм співробітництва Мортен Енберг.
На круглому столі презентовано пілотний проект «Моделювання адміністративно-територіального устрою в Тернопільській, Донецькій, Луганській і Харківській областях», який реалізовуватиме Українська асоціація районних та обласних рад у партнерстві з Програмою РЄ «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні».