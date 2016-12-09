Глава уряду Володимир Гройсман побував на Тернопільщині, аби взяти участь в урочистому відкритті реконструйованого інфекційного корпусу тамтешньої міської лікарні швидкої допомоги та зустрітися з головами об’єднаних територіальних громад.

Ця робоча поїздка розпочалася у селі Скорики. Там глава уряду вручав сертифікати та ключі до шкільних автобусів директорам загальноосвітніх навчальних закладів області. Прем’єр хоче, щоб подібні міські автобуси були у кожній зі шкіл країни. «Ці автобуси було куплено, тому що є децентралізація, тому що ми змінили систему фінансування. Децентралізація — це можливість, яку ми сьогодні з вами використовуємо», — означив позицію Володимир Гройсман.

Все у власних руках

За його даними, Тернопільщина нині лідирує у процесах об’єднання територіальних громад. В області вже створено 26 ОТГ, 10 — ось-ось об’єднаються. А ще Володимир Гройсман запевняв присутніх, що нині в області «безпрецедентно є сотні мільйонів гривень додаткових надходжень до місцевих бюджетів».

Його слова передає департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Фактично половина території області матиме всі необхідні інструменти для власного розвитку».

До речі, Тернопільська обласна державна адміністрація змогла придбати 9 автобусів за кошти Держбюджету. Знадобилося 14,16 мільйона гривень.

На умовах співфінансування (70/30%) придбано 32 автобуси. 36 мільйонів гривень — освітня субвенція та 16,8 мільйона — кошти із місцевих бюджетів.

У результаті автобуси отримують 13 шкіл Тернопільщини.

Зустріч із головами об’єднаних територіальних громад Тернопільської області відбулася у цьому ж селі. Володимир Гройсман відкривав її анонсом: із 2017 року стартує новітня історія реформи децентралізації. «В 2017 році ми зберігаємо децентралізацію, але підвищуємо відповідальність місцевих органів влади», — пояснив він. А ще наступного року збільшується фінансування на ОТГ — до півтора мільярда гривень, ресурси Державного фонду регіонального розвитку — до 3,5 мільярда гривень, субвенція на соціально-економічний розвиток — до 4 мільярдів гривень.

Він закликав управлінців на місцях інвестувати кошти з бюджетів у якість життя людей. Зокрема, не шкодувати на енергоефективність, якісну освіту, послуги з охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр окремо нагадав, що за 11 місяців 2016 року доходи місцевих бюджетів ОТГ області, з урахуванням трансфертів із державного бюджету, зросли удев’ятеро порівняно з 2015 роком. Цей ресурс — більший, ніж будь-коли за всю історію державної незалежності.

«Нині систему створено. Тепер за цю реформу треба боротися. Деякі політичні сили в Україні виступають проти реформи з децентралізації», — розповів Володимир Гройсман.

Потім він нагадав, що система державного управління, яка існувала протягом 23 років незалежності, до початку реформи передбачала жорстку централізацію влади, збідніння й знищення територіальних громад. Започаткований урядом у 2014 році процес децентралізації системи державних фінансів змінив систему фінансування регіонів, а також забезпечив можливості розвитку соціальної сфери на місцях.

«Питання місцевого самоврядування й децентралізації влади надзвичайно важливе і ключове, оскільки дає змогу надати необхідні засоби та інструменти для розвитку територіальних громад. Нам потрібно створити самодостатні громади, в яких достатньо фінансових інструментів для власного розвитку. Нам треба, щоб у цих громадах була нормальна робота, якісна освіта, охорона здоров’я, довкілля», — резюмував глава уряду.

Лідерів об’єднаних територіальних громад він назвав агентами змін. Вони змінюють ситуацію у житті кожної громади та громадянина.

А ще глава уряду привітав усіх із Днем місцевого самоврядування та побажав громадам успіхів і процвітання.

Він запевнив громадян, що відданий децентралізації, підвищенню ролі органів місцевого самоврядування в країні.

Бережімо інвесторів

Окрім цього, важливо, щоб місцева влада та представники всіх контролюючих органів цінували кожного підприємця, який інвестує в українську економіку та створює нові робочі місця. «Ми маємо з вами на місцях цінувати кожного підприємця, який інвестує хоча б гривню в українську економіку», — закликав Прем’єр.

Він також зауважив, що на місця було передано повноваження щодо реєстрації бізнесу, майна, будівництва, управління земельними ресурсами. «Це всі ті напрями, де маєте надати якісний сервіс як громадянам, так і тим, хто інвестує в економіку», — наполягає Володимир Гройсман.

Глава уряду розраховує, що наступного року економіка таки зросте до 3%, однак уже вважає цей показник замалим. «Результат потрібно подвоїти, але для цього мають бути інвестиції і нормальний клімат у країні», — пояснив він.

На фруктосховищі ТОВ «Україна» Володимир Гройсман говорив представникам ЗМІ про те, що процес децентралізації та добровільного об’єднання територіальних громад буде швидким. Однак для цього ВР має ухвалити законопроекти щодо управління землями ОТГ.