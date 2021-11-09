На Харківщині вже діють центри обслуговування у 34 із 56 територіальних об’єднань, і відбувається подальша оптимізація мережі

Сьогодні жителі великих міст, райцентрів і сотень громад не можуть уявити життя без центрів надання адмінпослуг, створених у межах реформування місцевого самоврядування. Тут можна отримати муніципальні послуги, оформити внутрішній і закордонний паспорти, довідки з реєстрів, зареєструвати ФОП чи нерухомість. Та й крива корупційних злочинів у цій сфері значно знизилася. До 2024 року центри надання адміністративних послуг мають запрацювати в усіх громадах.

Держава, надавши громадам більш широкі повноваження, зобов’язує забезпечити сучасний державний сервіс аж до найменших населених пунктів. Цю вимогу закріплено в Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та вдосконалення доступу до адміністративних послуг, які надають в електронній формі», який ухвалили в листопаді 2020 року.

Амбітні плани послідовно втілюють

Законодавство зобов’язує всі громади створити ЦНАПи до початку 2024 року, тобто ще понад 500 громад України потребують експертної підтримки. У Харківській області станом на початок жовтня в 66 відсотках територіальних громад уже діють власні ЦНАПи. А до відведеного законом терміну 56 територіальних громад регіону, за словами провідного консультанта відділу адміністративних послуг управління цифрової трансформації департаменту цифрової трансформації регіону Харківської обл-держадміністрації Олени Іжик, матимуть свої осередки надання послуг.

Як пояснила консультантка, законодавець вказує на те, що ЦНАПи можуть створювати лише органи місцевого самоврядування, а ті центри, що виникли на базі колишніх дореформених районів, до початку наступного року замінять на ЦНАПи територіальних громад. 16 громад Харківщини вже трансформували ЦНАПи від районних адміністрацій, а 18 створили свої осередки надання адміністративних послуг за допомогою державної субвенції та зарубіжних партнерів.

У Коломацькій громаді ЦНАП запрацював два роки тому і нині, за словами начальниці відділу центру надання адміністративних послуг Коломацької селищної ради Дар’ї Межерицької, надає жителям широкий спектр послуг. Однак до сьогодні їхній осере-док не мав технічних можливостей виготовлення паспортів.

«І тут нам на допомогу прийшла держава. На розвиток нашого центру за клопотанням громади уряд надав понад 288 тисяч гривень субвенції. Ми на засадах співфінансування додали 32 тисячі гривень і придбали сучасне обладнання для виготовлення паспортів. Для його запуску потрібно організувати канал конфіденційного зв’язку, над чим нині працюємо», — розповіла Дар’я Межерицька.

Цього року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», для місцевих рад Харківщини держава передбачила субвенцію на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг в понад 2,3 мільйона гривень

За ці кошти, як розповіли в ХОДА, шість громад області — Ізюмська, Коломацька, Лозівська, Мереф’янська, Первомайська, Нововодолазька та Чугуївська — мають змогу придбати для власних центрів обладнання для видачі паспортних документів, посвідчення водія, реєстрації транспортних засобів тощо. Коломацька громада з цим завданням уже впоралася.

Як зазначив голова селищної ради Володимир Гуртовий, без допомоги держави та зарубіжних партнерів було б набагато складніше впоратися з таким завданням як створення Центру надання адміністративних послуг у громадах.

Далекі-близькі села та послуги на колесах

Щоб наблизити послуги до людей навіть у невеликих населених пунктах, в Харківській області нині працює 67 точок доступу до адміністративних послуг, що, за словами Володимира Гуртового, значно полегшує життя, особливо у віддалених селах. Усі затрати зі створення віддалених робочих місць для працівників ЦНАПів взяли на себе громади. У Коломацькій територіальній громаді створили два робочих місця — у селах Різуненкове та Шелестова.

«Як у налагодженні роботи центру, так і в організації віддалених точок доступу до адмінпослуг нам дуже допомогла програма «U-LEAD з Європою», яка є однією з найбільших програм міжнародної технічної допомоги для України з підтримки децентралізації, що фінансує Європейський Союз, зокрема Данія, Естонія, Німеччина, Польща та Швеція, — розповідає Дар’я Межерицька. — Ми стали переможцями 4 раунду програми і отримали інституційну допомогу: методичні поради та рекомендації, регламент, положення, інформаційні та технологічні довідки, а також перелік послуг як для центру, так і віддалених робочих місць. Окрім того за кошти зарубіжних партнерів було закуплено меблі, комп’ютерну техніку. Також центр забезпечили вивісками, інформаційними стендами. Зараз ми цей проєкт уже завершили в повному обсязі».

Завдяки участі в цій програмі в Лозівській громаді цього року запрацював мобільний центр надання адміністративних послуг на колесах, який тричі на тиждень курсує старостинськими округами. Цей автомобіль спеціально обладнано, як ЦНАП на колесах. Тут облаштовано два робочі місця для адміністраторів і три для відвідувачів, а салон оснащено системою обігріву та кондиціонування. Кошти на придбання цього центру на колесах громаді надали партнери «U-LEAD з Європою».

Також, за словами керівниці регіонального офісу «U-LEAD з Європою» у Харківській області Оксани Черкас, завдяки програмі цього року новий ЦНАП відкрили у Великобурлуцькій громаді. Експерти програми допомогли громадам області розробити 11 проєктів ЦНАПів.

PROSTO з нуля

Хоч до завершення поточного року залишилося небагато, в Харківській облдержадміністрації сповнені надій, що за цей час в регіоні ЦНАПи розпочнуть приймати жителів трьох громад.

«Ідеться про Барвінківський ЦНАП, де нині оформлюють права на користування приміщенням для розміщення центру, а також закуповують техобладнання. У Слобожанській громаді центр ще не запрацював, бо затверджують регламент і перелік послуг, у Солоницівській вирішують питання щодо будівлі, яка б відповідала вимогам для розміщення такого центру», — зазначила Олена Іжик.

А тим громадам, що лише планують створити центри надання адмінпослуг, обіцяють допомогти держава та шведсько-український проєкт «PROSTO: Підтримка доступності послуг в Україні, 2021-2023», який днями оголосив прийом заявок на отримання підтримки для створення центрів з нуля. За результатами заявок буде відібрано 30 громад, які отримають комплексну інституційну підтримку створення ЦНАП у громаді.

За словами радника, керівника відділу підтримки реформ Посольства Швеції в Україні Сесилії Круни, в межах проєкту PROSTO триває допомога громадам задля збільшення їхньої спроможності. У межах проєкту буде підвищуватися обізнаність місцевої влади та працівників ЦНАП щодо прозорості, інклюзії та ґендерної рівності, використовуючи найкращі шведські практики.

ДОВІДКА «УК»

Проєкт «PROSTO: Підтримка доступності послуг в Україні, 2021—2023» працює на місцевому та національному рівнях, щоб поліпшити надання послуг населенню. Проєкт фінансує уряд Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку Sida та реалізує компанія SKL International.

ПРЯМА МОВА

Людмила РАБЧИНСЬКА, заступниця міністра цифрової трансформації:

— Амбітна мета Мінцифри — до 2023 року забезпечити сучасний державний сервіс у кожній громаді. Для цього ми розвиваємо та збільшуємо мережу ЦНАПів, запускаємо цифрові інструменти, навчаємо працівників і впроваджуємо моніторинг та оцінку якості адмінпослуг. Упевнена, що спільно з проєктом PROSTO нам вдасться ще більше наблизитися до реалізації всіх цілей та зробити ЦНАП місцем, що перевищує очікування відвідувачів.