Благодійний проєкт «Ділимося хлібом», який втілює фундація імені князів-благодійників Острозьких, спрямовано на підтримку вимушених переселенців. Люди разом печуть хліб, але не лише для себе та дітей. І вони неодмінно діляться ним із нашими захисниками. Так тепло нескорених сердець і рук, яке вклали в кожен буханець у далеких від фронту сільських громадах, прямує за сотні кілометрів і множиться в геометричній прогресії. Борошно та інші необхідні складники фондують небайдужі підприємці.

Віднині на Рівненщині ділитимуться не лише хлібом, а й гострим зором.

Гаджети знищують зір

«Із війною саме ця проблема стала дуже гострою. Про це свідчать попередні дослідження наших фокус-груп. Люди не відходять від новин у гаджетах, і погіршується зір. Фахівці вже б’ють на сполох», — розповідає керівник фундації князів-благодійників Острозьких Руслан Краплич.

Саме тому тут вирішили допомогти насамперед внутрішньо переміщеним співвітчизникам безкоштовними обстеженнями зору. Для цього об’єднали зусилля з Луганським державним медичним університетом, який уже понад пів року працює в Рівному, і обласною клінічною лікарнею імені Юрія Семенюка. Відповідно до меморандуму, який сторони підписали днями, саме в обласній лікарні ось-ось запрацює спеціалізований кабінет для обстежень зору.

Фундація укомплектує його сучасним спеціалізованим обладнанням. А працюватимуть тут інтерни Луганського університету під фаховим супроводом викладачів та лікарів обласної лікарні: у межах ще одного проєкту «Інтерни PRO-BONO», який підтримує французька фундація.

Нині кабінет комплектують необхідним обладнанням. До речі, першими його пацієнтами пообіцяли зробити й журналістів. Більшість із нас теж мають проблеми із зором (так би мовити, професійні), але не знаходять часу для обстеження.

Перші 70 відвідувачів із числа внутрішньо переміщених отримають у подарунок сучасні оправи для окулярів. Залишиться замовити необхідні скельця, адже і консультація лікаря, й рецепт будуть безкоштовними. Зрештою, прийти сюди на обстеження зможуть усі, хто матиме направлення від сімейного лікаря.

Як луганці підсилюють Рівненщину

«До речі, в нашій багатопрофільній лікарні вже працюють 59 внутрішньо переміщених осіб. Це насамперед висококваліфіковані лікарі та медсестри в різних відділеннях. Зокрема, в кардіоторакальному центрі, який ми відкрили нещодавно. Їхні руки творять дива, і це лише підсилює наш заклад. А щонайменше 500 квадратних метрів площі лікарні слугують базою для практики студентів вишу», — розповідає головний лікар обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка Віктор Ткач.

Завдяки релокації Луганського медичного університету підсилено й підготовку фахівців-медиків, попит на яких загострила війна. Адже Рівненщина не мала вищого навчального закладу медичного профілю.

«2014 року ми вимушено переїхали з окупованого Луганська до Рубіжного. А вже на початку квітня перемістилися до Рівного. Це місто стало гостинною другою домівкою і для викладачів, які переїхали з родинами, й для студентів та інтернів. Щиро вдячні насамперед голові військової адміністрації Віталієві Ковалю, директорові департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Олегові Вівсяннику за допомогу в інтеграції нашого закладу. Ми розмістилися на базі кількох медичних закладів, зокрема в обласній лікарні. Рівненський державний гуманітарний університет поділився місцями в гуртожитках, кафедрами.

Ми одразу почали шукати ще й грантові можливості. А хто шукає, той знаходить. Із фундацією князів Острозьких співпрацюємо із червня. Розпочали із тренінгів з проєктного менеджменту та фандрейзингу для викладачів та студентів. Тепер вони самі можуть готувати кваліфіковані проєкти й вигравати нові гранти — такий мультиплікаційний ефект. Нині втілюємо офтальмологічний. Невдовзі започатковуємо ще один у межах грантової програми «Гуманітарна солідарність». Його спрямовано на поліпшення умов проживання студентів у гуртожитках. Ідеться про встановлення бойлерів та пральних машин», — розповідає ректор Луганського державного медичного університету професор Сергій Смирнов.

Насамкінець. До речі, на перший та другий курси університету вже вступило 250 юнаків та дівчат з різних областей України. Набір іноземних студентів ще триває. Тож Рівне молодшає, перетворюється на студентський хаб, який уже завтра трансформується у професійний.

«Відкриття вищого навчального закладу на Рівненщині дасть змогу впроваджувати сучасні методи діагностики та лікування в закладах охорони здоров’я області. А також практикувати досягнення медицини: участь у розробленні та патентуванні напрацювань лікарів. Галузь охорони здоров’я області переходить із практичної в науково-практичну площину», — підсумовує голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.