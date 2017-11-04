Автор переможного гола півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський, відповідаючи на запитання, чому відрізняється гра команди в чемпіонаті і на міжнародній арені, щиро зізнався: «У матчах Ліги Європи ми більше сконцентровані, тут кожна помилка на вагу золота. А в чемпіонаті, коли помиляємося, гадаємо, що заб’ємо ще або нам пробачать». За те, як довго ще працюватиме така формула, нехай болить голова у тренерського штабу «Динамо», та факт залишається фактом: підопічні Олександра Хацкевича впевнено крокують Лігою Європи, здобувши в четвертому турі групового етапу виїзну перемогу над майже кармовим швейцарським суперником.

Зайве казати, наскільки принциповим був цей матч для київської команди. Рівно три місяці тому, 2 серпня, на «Стад де Суісс» кияни прикро поступилися «Янг Бойз» 0:2, перекресливши надії цього сезону кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Урешті клубу з Берна також не судилося зіграти у групі престижного турніру, тож волею жереба суперники ще раз зустрілися в Лізі Європи.

Перед грою керманич динамівців не розраховував на кількох провідних гравців (Сидорчук, Мбокані, Циганков), але справжньою несподіванкою стала ротація на останньому рубежі. Георгій Бущан зростом 196 сантиметрів, який цього сезону вже був заграний у чемпіонаті та Кубку України, відтепер має в своєму доробку і перший єврокубковий поєдинок. Нині сміливо можемо привітати нового кіпера із вдалим дебютом. Адже коли у графі «пропущені м’ячі» такий приємний нуль, інакше й не скажеш. Утім, перебіг подій у першому таймі змушував похвилюватися: господарі поля домінували майже протягом усієї сорокап’ятихвилинки, а штучне покриття якнайкраще підходить під стиль гри команди Адольфа Хюттера. Тож роботи у наших захисників було вдосталь, моменти виникали один за одним. Зазначимо лише, що до перерви швейцарці завдали по воротах Георгія Бущана 13 ударів. Динамівці важко переходили через центр поля, часто втрачали м’яч. Єдиний по-справжньому гострий момент мав Мораєс, удар якого п’ятою з кількох метрів виніс із лінії воріт захисник.

Важко сказати, які мотиваційні слова підібрали тренери у перерві, або спрацювала заміна, коли Морозюка відправили в захист, а Кравець став атакувати із флангу. У другому таймі на гру команди було приємно дивитися, особливо в нападі. Швидкі атаки раз по раз ставили захисників господарів у скрутне становище, стали з’являтися і моменти. На 63-й хвилині Буяльський вдало зіграв на добиванні і вніс м’яч у ворота, але арбітр миттю раніше зафіксував офсайд. Півзахисника «Динамо» це нітрохи не засмутило, і за сім хвилин Віталій після передачі від Гонсалеса вже забив згідно з правилами — 1:0!

На останніх хвилинах зустрічі гравці «Янг Бойз» дуже активно атакували, створивши вельми зручні нагоди для взяття воріт. Мали шанси в контратаках і кияни. У підсумку впевнена, хоч і нелегка перемога гарантувала «Динамо» наступного року місце у плей-оф Ліги Європи. У завершальних двох іграх, а можливо, вже й у наступній, проти «Скендербеу», «Динамо» має виконати поставлене Хацкевичем завдання: фінішувати у групі на першому місці, наголошено на офіційному сайті ФК «Динамо». На жаль, «Зоря» у четвер на берлінському «Олімпіаштадіоні» поступилася місцевій «Герті». Та підопічні Юрія Вернидуба йдуть у своїй групі другими після чотирьох турів і зберігають шанси на вихід до наступної стадії змагань.

ТАБЛО «УК»

Ліга Європи УЄФА.

Груповий турнір. 4-й тур

Янг Бойз — Динамо — 0:1 Гол: Буяльський (70)

Герта — Зоря — 2:0 Голи: Зельке (15, 73).

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»