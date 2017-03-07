Нечасто трапляється, щоб молодий гравець, щойно випустившись із клубної академії й ще не понюхавши пороху великого футболу, досягненнями встиг заявити про себе. Нападник «Динамо» Артем Бесєдін, усупереч статистиці, саме один із таких. Ці слова про героя суботнього матчу «Динамо» — «Олімпік» офіційний сайт клубу сказав не так уже давно, та наче у воду дивився.

Артем неодноразово був паличкою-виручалочкою біло-синіх у чемпіонаті дублерів, а тепер і в першій команді. За мить до фінального свистка в одному з центральних матчів 20-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги молодому форвардові київського «Динамо» вдалося відзначитися у воротах донецького «Олімпіка» і здобути бажаних три очки.

Матч «Динамо» та «Олімпіка» спричинив чималий ажіотаж серед шанувальників футболу, оскільки зустрічалися команди, які перебувають у першій шістці в турнірній таблиці. У дебюті першого тайму більш наполегливими були динамівці, активними діями відзначалися Гармаш та Ярмоленко, якому асистував Бесєдін, однак щоразу столичним футболістам або не вистачало точності, або надійно діяли захисники гостей, ліквідуючи загрозу. «Олімпік» відповів кількома динамічними контратаками, та загалом удари у ворота у виконанні обох команд можна було порахувати на пальцях однієї руки — три в «Олімпіка» та два у «Динамо».

Після перерви динамівці додали у швидкості, особливо всередині поля, й небезпечні моменти почали виникати набагато частіше. Повз ворота з лінії штрафного майданчика пробив Гонсалес, трохи не вистачило точності Ярмоленкові, з ударом Буяльського впорався воротар. Та, мабуть, найреальніший момент втратив Бесєдін, який скористався невпевненою грою воротаря на виході й намагався проштовхнути м’яч, але Матяж в останній момент вибив його з лінії воріт.

Тож коли основний час матчу минув, на табло все ще були нулі. І лише фінальний штурм господарів врятував «Динамо» від нічиєї, яка прогнозовано могла збільшити розрив між першим і другим місцем у турнірній таблиці: у компенсований час після подачі від кутової позначки Бесєдін вистрибнув вище за всіх та головою переправив м’яч у сітку, забезпечивши своїй команді мінімальну перемогу, а собі — лаври героя матчу.

Успіх цей невипадковий: нападник «Динамо» і національної збірної України вирізняється четвертий матч поспіль. Причому весняні голи у ворота «Зорі» та «Олімпіка» виявилися переможними для біло-синіх.

Відповідаючи після гри на запитання клубного сайту про те, наскільки важливий м’яч, забитий «Олімпікові», для гравця, Артем Бесєдін зауважив: найважливіший, оскільки це взяття воріт допомогло «Динамо» вирвати перемогу в серйозного опонента. І додав: «Вірю, що в подальших матчах завдяки стартовим перемогам ми лише набиратимемо кондиції, і в психологічному плані вже буде легше».

А ще після гри у роздягальню «Динамо» заходив головний тренер національної збірної Андрій Шевченко. «Нападник повинен забивати, і якщо у нього виходить, то це додає впевненості, тому я дуже хотів би допомогти своїй збірній», — сказав після цього Артем.

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»

ТАБЛО «УК»

Динамо — Олімпік — 1:0

Дніпро — Чорноморець — 1:1

Карпати — Олександрія — 1:0

Ворскла — Зоря — 1:2

Сталь — Зірка — 3:0

Волинь — Шахтар — 0:1

Турнірне становище команд:

1. Шахтар — 56,

2. Динамо — 43,

3. Зоря — 37,

4. ФК Олександрія — 32,

5. Олімпік — 29,

6. Чорноморець — 27,

7. Ворскла — 23,

8.Зірка — 19,

9. Сталь — 18,

10. Волинь — 10,

11. Дніпро — 8,

12. Карпати — 8.