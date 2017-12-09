Завершився груповий турнір розіграшу Ліги Європи сезону 2017/2018 років. Київське «Динамо» здобуло впевнену домашню перемогу над сербським «Партизаном» і з першого місця пробилося до стадії 1/16 фіналу, а луганська «Зоря» у вирішальному двобої зазнала поразки від іспанського «Атлетіка» і завершила виступи в єврокубках.
У матчі «Динамо» та «Партизана» на «Олімпійському» кияни окреслили свою перевагу вже на 6-й хвилині, коли триходівка Шапаренка, Циганкова та Мораєса закінчилася небезпечним ударом останнього та результативним добиванням Морозюка.
У середині першого тайму Мораєс відзначився дублем за біло-синіх. На 28-й хвилині Морозюк самотужки міг завершувати комбінацію столичної команди, однак не поскупився і віддав результативну передачу. А ще за три хвилини питання щодо переможця протистояння було фактично вирішене: знов успішно вистрілила пара Морозюк — Мораєс.
Приємні враження від гри «Динамо» у першому таймі вболівальникам трохи зіпсував гол «Партизана» після того, як серби заробили право на 11-метровий удар. Морозюк зачепив у власних володіннях Сому, а Євтовіч спрямував м’яч у нижній кут воріт Бущана.
Четверте і завершальне в цьому матчі взяття воріт динамівці відсвяткували, реалізувавши контратаку. Циганков на дриблінгу увірвався до штрафного майданчика гостей, і його збив Мілетіч — Мораєс записав на свій рахунок хет-трик, не залишивши шансів голкіперові, — 4:1.
Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич на післяматчевій прес-конференції зазначив, що рахунок на табло повністю відобразив перебіг гри на футбольному полі: «Динамо» завершило єврокубкову осінь і хорошою грою, і першим місцем в групі». Нині кияни готуються до останньої гри осені в чемпіонаті. А про те, як кардинально підсилюватимуться і не лише кадрами протягом міжсезоння, щоб не розчарувати вболівальників у лютому, дізнаємося згодом.
Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться у понеділок, 11 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ТАБЛО «УК»
Ліга ЄвропиГрупа B
Динамо — Партизан — 4:1
Голи: Морозюк (6), Мораєс (28, 31, 77, пен) — Євтовіч (45+3)
Турнірне становище: Динамо — 10 очок, Партизан — 8, Шкендербеу — 5 , Янг Бойз — 3.
Група J
Зоря — Атлетик — 0:2
Голи: Адуріц (70), Гарсія (86)
Турнірне становище: Атлетик — 11 очок, Естерсунд — 11, Зоря — 6, Герта — 5