Тепер у Барі на Вінниччині беруться за питання, яких не вирішували роками

У невеликому місті Бар вулиця Григоровичів-Барських виблискує на сонці свіжим асфальтом, а обабіч неї — тротуар із сучасної плитки. Таких змін, які створюють зручності жителям, останнім часом тут сталося чимало. І це природно, адже бюджет зріс у рази. Тож змінюється на краще життя громади і закладається перспектива комплексного розвитку території на наступні роки.

Перспективним планом передбачено, що Бар приєднає до себе населені пукти 9 сільських рад. З торішнього вересня місто працює спільно із селами Антонівської сільради. Решту потенційних партнерів воно прагне схиляти до об’єднання конкретними справами.

У села зробили дорогу

В Антоновці, Глинянці й Широкому разом 588 жителів. Моральною і матеріальною підтримкою своїх сіл назвала створення об’єднаної територіальної громади виконувач обов’язків старости Оксана Зажирко, яка до цього працювала сільським головою.

«Не думала, що за такий короткий час зможемо відремонтувати нашу дорогу районного значення завдовжки 14 кілометрів з Бара до Глинянки. На умовах співфінансування ми надали половину необхідної суми, і облавтодор зробив ямковий ремонт і частково поточний середній», — каже вона.

Міська рада надала гроші, за які в селі поклали тротуарну доріжку біля дитсадка і школи. До речі, цього року вперше на підготовку школи до навчального року батьки не здавали ні копійки: ремонт виконали бюджетним коштом. А ще здійснилася мрія селян мати вуличне освітлення: його завершують у всіх трьох селах на центральних та основних другорядних вулицях.

Оксана Володимирівна розповіла, що в цих селах працевлаштуватися складно, однак люди привчилися виживати за рахунок розвитку особистих селянських господарств. Тримають по 3, а в деяких дворах і по 5—6 корів. Хотіли серйозно зайнятися вирощуванням ягід (місцевість сприятлива), однак виникла проблема зі збутом, бо до райцентру маршрутка ходить лише тричі на день. Але тепер ситуація змінюється. З ініціативи міської ради інвестор безоплатно забезпечить селян саджанцями малини і купуватиме ягоди. Уже склали списки, скільки сотих кожен двір може відвести під малину. В міській раді повідомили, що в селах планують прокласти водогін, щоб була вода на побутові потреби і крапельне зрошування. Тож селяни матимуть джерело заробітку, а бюджет — додаткові надходження.

«Коли наші села були окремими громадами, в бюджеті сільради не завжди вистачало коштів на оплату праці її співробітників. Якщо я виплачувала зарплату працівникам, а собі не залишалося, мене відповідні служби штрафували. Але тепер бачимо зміни на краще. Ми дуже задоволені, що об’єдналися», — зазначила Оксана Зажирко.

Рушійна сила ПДФО

Голова Барської міської об’єднаної територіальної громади Артур Цицюрський не приховує, що саме завдяки приєднанню населених пунктів Антонівської сільради місто отримало змогу залишати в себе 60% податку на доходи фізичних осіб. Це великий стимул. Якщо торік бюджет міста за власними доходами становив 14 мільйонів гривень, то тепер в ОТГ — 42. При цьому частка ПДФО у власних надходженнях визначальна — майже 65%. У грошовому вимірі це 28 мільйонів гривень, що приблизно вдвічі більше від торішнього бюджету міста.

Заступник Барського міського голови Юрій Гвоздяр зазначив, що ПДФО надійде приблизно на 2 мільйони більше, ніж планували.

Якщо людина працевлаштована, то добре їй, громаді й державі. Залишаючи частину податку на доходи фізичних осіб в ОТГ, уряд заохочує місцеві громади брати на себе відповідальність за розвиток своєї території та створювати робочі місця. Разом з державною дотацією й субвенцією бюджет Барської ОТГ збільшився майже вчетверо порівняно з тим, який торік був у місті. Так закладається надійна матеріальна основа самоврядування у малих містах і селах.

«Комплексно підходимо до розвитку своєї території. Беремося й за ті питання, яких не вирішували протягом останніх десять років. Проблема номер один для нас — осередки культури, освіти та мистецтва. Цього року завдяки ПДФО наші школи й дитсадки отримали таку суму на ремонт, якої раніше не бачили», — зазначив Артур Цицюрський.

В освітній галузі є проб­лемні питання. Зі слів начальника соціально-гуманітарного відділу міської ради Наталії Стрельчук, державної субвенції вистачає на оплату праці педагогічних працівників. А в питаннях поліпшення матеріальної бази та оснащеності закладів освітяни звертаються до депутатів міської ради, які передбачають додаткові кошти. Однак за рік всього не вирішити. Наприклад, потребує оновлення технічне забезпечення шкіл.

«Комп’ютерні класи є в усіх школах. Цього року частково оновимо мультимедійні проектори і комп’ютери. За теперішніми вимогами не маємо стільки, як хотілося б, сучасних навчальних лабораторій і навчальних кабінетів — це в перспективі. Міська рада ухвалила рішення про створення опорної в ОТГ школи на базі другої гімназії. Тож працюємо», — каже вона.

Суперечливі думки викликає робота сільської школи в Глинянці. У трьох її класах навчається лише 11 дітей. Та батьки вирішили зберегти заклад. Решту учнів із сіл шкільний автобус, який ОТГ використовує на правах безоплатної оренди, підвозить в одну з міських шкіл. Автобус 1990 року випуску, фізично застарілий, крім того, в ньому менше місць, ніж учнів. Тому барчани звернулися до департаменту освіти Вінницької облдерж­адміністрації з проханням, щоб під час формування бюджету на 2018 рік внести їхнє ОТГ у програму «Шкільний автобус» на умовах співфінансування.

В освітніх закладах актуальні питання енерго­збереження і впровадження альтернативних видів палива. За словами Юрія Гвоздяра, дуже великі кошти йдуть на опалення, оскільки у школах і дитсадках тепло отримують із природного газу. Місто правильно визначилося, що спочатку слід утеплити фасади і дахи приміщень, замінити вікна і двері на енергоощадні, навести порядок із системами опалення, а потім упроваджувати альтернативні види палива. Ось лише коли це стане реальністю, важко сказати. Хоч рух є. У школах частину вікон замінили. Виготовлено проекти на переведення трьох дитсадків на альтернативні види палива і впроваджують заходи з тепломодернізації приміщення першого дитсадка.

Прикро, що навколо барського освітнього простору тривають непорозуміння. Є проблеми з перепідпорядкуванням шкіл.

Тут гніздяться сто видів птахів

Бюджет розвитку ОТГ на цей рік визначено в межах 8 мільйонів гривень. Зі слів начальника фінансового відділу міської ради Інни Ковтун, цим коштом зробили капітальний ремонт трьох вулиць (на дороги також використали державну субвенцію на розвиток інфраструктури), придбали трактор для комунального підприємства «Барблагоустрій», буде здійснено технічне переоснащення сортувальної станції на міському полігоні твердих побутових відходів тощо.

Сміттєсортувальну станцію, придбану коштом обласного бюджету, в Бар привезли ще 10 років тому. Але весь цей час вона стояла як непотрібна. Тепер місто провело тендер і визначилося, хто її модернізує і збудує ангар.

До речі, понад рік тому в місті почали впроваджувати роздільне збирання сміття. Тож барчани близькі до цивілізованого комплексного поводження з твердими побутовими відходами.

Як розповів міський голова, цього року на вулицях зробили багато тротуарів, у парку облаштували величенький дитячий майданчик. Там організували пікнік-зону та загалом планують цю частину парку відвести під тематичний відпочинок — культурний, спортивний тощо. Цікаво, що до території міста входить великий став: 100 гектарів плеса, а загалом орнітологічний заказник місцевого значення на річці Рів розміщено на площі 248 гектарів. Тут гніздяться понад 100 видів птахів, з них 12 видів — червонокнижні. Рекреаційна зона недалеко від історичної частини міста, це перспективний об’єкт розвитку туризму. Міська рада завершує виготовлення проектно-кошторисної документації на очищення ставу. А водночас (наявність заказника передбачає певні вимоги) КП «Барводоканал» працює над прокладенням централізованої каналізації на житлових масивах прибережної зони. Обсяг роботи чималий, адже будують водогін та оновлюють застарілі мережі.

Створили в ОТГ і муніципальну варту, в якій 4 особи. Вона перейматиметься питаннями благоустрою (контроль за порядком і збереження чистоти на вулицях), несанкціонованої торгівлі тощо. Хочуть мати відеоспостереження в місті — проект щодо цього подали у фонд «Відродження».

Що ж до перспектив розширення ОТГ ситуація невизначена. Дві сільради відразу відмовилися, а решта думають.

«Ми проводили зустрічі. Люди не мають достатньо інформації про об’єднання, а голови громад відверто не сприяють цьому. Будучи очільниками, вони мали б дати максимум інформації громадянам, а цього немає й близько. Однак наші двері відчинено», — резюмував Артур Цицюрський.

ДОВІДКА «УК»

Барську міську об’єднану територіальну громаду створено у вересні 2016 року. З Вінниці до Бара — 68 кілометрів, найближча залізнична станція – за 7 кілометрів. Чисельність населення в ОТГ — 16 837 осіб. Кількість населених пунктів — 4. Шкіл — 5, дитсадків — 6, ФАП 1, медичних амбулаторій — 2, музична школа 1. Громадських організацій — 65. Загальна протяжність доріг на території об’єднаної громади — 63,8 кілометра. Ринків — 1, магазинів — 214, кафе — 31, аптек — 19, готелів — 4.