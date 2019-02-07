Президент Дональд Трамп удруге за час свого перебування на посаді виступив зі щорічним посланням «Про стан справ у країні» на спільному засідання Сенату та Палати представників Конгресу у Вашингтоні. Раніше планували, що він виголосить промову 29 січня, проте через так званий шатдаун, який призвів до часткової зупинки роботи уряду, Палата представників відмовила йому в цьому праві. Шатдаун виник через відмову конгресменів задовольнити вимогу Трампа й надати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Ця сума становить понад 5 мільярдів доларів. У відповідь на це рішення Дональд Трамп відмовився підписувати закон про бюджет, якщо він не передбачатиме коштів на будівництво стіни. Трамп тимчасово припинив шатдаун, підписавши тимчасовий бюджет окремих відомств до 15 лютого. Тож спікер Палати представників США Ненсі Пелосі дозволила виступ президента в Конгресі.
У промові Дональд Трамп розповів про успіхи у військовій та економічній галузях США. За його словами, після 24 місяців стрімкого прогресу економіки Сполученим Штатам заздрить весь світ. Він запевнив конгресменів, що на сьогодні американську армію визнано найсильнішою, від чого Америка виграє день у день. Дональд Трамп зазначив, що протягом останніх двох років в енергетичній галузі країни відбулися революційні зміни, завдяки чому США посіли провідні позиції у світі з виробництва нафти та природного газу.
«Єдине, що може зупинити сильну економіку США, — внутрішні політичні війни або безглузді партизанські розслідування», — наголосив Дональд Трамп. І застеріг демократів від участі у таких розслідуваннях, закликавши Демократичну та Республіканську партії до співпраці. Трамп зауважив, що керівництво країною треба здійснювати об’єднано, «не як дві партії, а як одна нація», і закликав американців шукати компроміси.
Під час виступу президент США анонсував свою другу зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, яка має відбутися у В’єтнамі 27—28 лютого. Дональд Трамп сам похвалив себе за налагодження діалогу із Пхеньяном, назвавши його «частиною сміливої нової дипломатії».
«Наші заручники повернулися додому, ядерні випробування припинено, а запусків ракет не було вже 15 місяців, — перерахував Трамп зміни у відносинах Північної Кореї та Заходу. — Якби мене не обрали президентом, то, на мою думку, ми були б зараз втягнуті у велику війну з Північною Кореєю з мільйонами жертв», — змалював апокаліптичний сценарій Дональд Трамп. Він зазначив, що його «стосунки з Кімом хороші, але залишається зробити ще багато роботи».
До своїх зовнішньополітичних здобутків Дональд Трамп зарахував успіхи коаліції в боротьбі з «Ісламською державою», а також підтвердив намір вивести військові контингенти США із Сирії й Афганістану. «Великі нації не ведуть нескінченних воєн», — наголосив він. Глава Білого дому засудив політику глави Венесуели Ніколаса Мадуро, якого США не вважають легітимним президентом країни.
Щодо нової торговельної угоди з Китаєм, то Трамп зазначив, що вона можлива, якщо Пекін погодиться на «реальні структурні зміни».
Не оминув Дональд Трамп і проблемну тему стіни на кордоні з Мексикою. Він запевнив, що доможеться того, що «її збудують». Трамп назвав нелегальну міграцію «нагальною національною кризою» і втримався від погроз запровадити надзвичайний стан, який дав би йому змогу ініціювати зведення стіни в обхід підтримки Конгресу.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»